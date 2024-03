Está a zona ORA en Santa Marta afectando o párking do Clínico?

Se a semana pasada era o PP de Santiago quen denunciaba un mal funcionamento dos parquímetros da zona ORA implantada nos arredores do Hospital Clínico (CHUS), desta volta é o PSOE quen lle pide ao Goberno local que rectifique esta medida porque está a provocar a saturación do aparcamento do centro hospitalario xa horas antes de comece o horario de consultas.

Esta é a conclusión que extraía o voceiro dos socialistas composteláns, Gonzalo Muíños, que comprobou e difundiu nas redes sociais que ás 7.30 horas da mañá o párking do CHUS estaba xa saturado, debido segundo afirman dende o PSOE a que a implantación da zona azul no barrio de Santa Marta está a provocar que os vehículos que antes estacionaban alí se trasladen agora ao aparcamento do hospital.

En resposta a esta reclamación o concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, defende que a implantación da zona azul “está a funcionar ben” e pon como proba diso a desaparación dos vehículos ventosa “que permanecían aparcados durantes semanas” e asegura que na contorna do CHUS estase a rotar o aparcamento deixando espazo “para quen realmente o utiliza para achegarse a unha consulta hospitalaria”.

Sobre a saturacióndo aparcamento do CHUS, Xan Duro declara que “o que demostra non é un mal funcionamento da ORA, ao contrario, e agroma que hai un problema de xestión no recinto do hospital que é responsabilidade do Sergas”.

O edil socialista Gonzalo Muíños, máis alá de pedirlle a Sanmartín que rectificara coa implantación da zona ORA nesta área, tamén lle afeaba ao Goberno local a adopción desta medida “sen diálogo coa veciñanza”.

Algo do que se defendía o concelleiro Xan Duro relatando as sucesivas xuntanzas que mantivo con veciños e coa asociación de pacientes do CHUS. “Mantiven tres xuntanzas coa asociación de veciños de Santa Marta, a última este luns, e coa asociación de pacientes e usuarios do hospital e a vindeira semana reunireime cun veciño que quere que quitemos a zona azul”, asegurou.