La maniobra de un concejal del PP de Santiago para poner en entredicho la efectividad de la nueva zona ORA

El Grupo municipal del PP no ceja en su empeño por demostrar el mal funcionamiento de los parquímetros de la ciudad, ni de remarcar el afán “recaudatorio” del Gobierno local al implantar la zona ORA en las inmediaciones del Hospital Clínico. Para demostrar sus denuncias, el concejal Adrián Villa no dudó en llevar a cabo una simulación, un estacionamiento “ficticio” en la nueva zona azul del ayuntamiento.

El edil del PP relató en rueda de prensa como se acercó “a la avenida de Barcelona y a través de la aplicación móvil para el pago de la zona ORA, a las 17 horas aboné un importe de 1,05 euros para aparcar, por lo que mi tiempo de estacionamiento terminaba a las 19.04”.

Cuenta el concejal que cuando volvió con intención de renovar su ticket, en una zona en la que el Gobierno municipal anunció que no habría rotación obligatoria, “en el momento de confirmar el pago” la aplicación señala “que este estacionamiento es de corta duración y tiene rotación forzada, por lo tanto, no me fue posible renovar el ticket”.

Con esto el concejal del PP pretende demostrar que a partir del próximo lunes, “las sanciones tendrán un motivo totalmente irregular” y achaca al gobierno que con “prisas y estas chapuzas no se ha actualizado la aplicación móvil”.

En respuesta a estas declaraciones, el concejal de Mobilidade, Xan Duro, asegura a EL CORREO GALLEGO que sobre fallos en los parquímetros de la nueva zona azul “es la primera noticia que tengo en toda esta semana de funcionamiento”. Por el contrario, Duro asegura que lo que el Gobierno local ha constatado hasta el momento es que ”está funcionando bien e incluso está habiendo rotación pese a no ser obligatoria y hay plazas libres”.

Duro, “sin poner en duda las palabras de Adrián Villa”, asegura que el gobierno está “muy atento” al funcionamiento de la zona ORA y especifica que el fin del período de aviso y el inicio de las sanciones “no se producirá el lunes, sino el miércoles” de la próxima semana.

“Mucho recaudar y poco gestionar”

En su intervención ante los medios de comunicación, Adrián Villa insistió en su lema: “Mucho recaudar y poco gestionar”, e hizo referencia a los presupuestos para 2024, en los que el Gobierno local indica que espera recaudar más de 3 millones de euros.

“Si sumamos las multas y la recaudación de la nueva zona ORA serán casi dos millones más”. Cinco millones que en su opinión no revierten en la ciudad, “con calles llenas ya no de ‘fochancas’ sino de socavones, aceras deshechas...”.

Al relato de Adrián Villa respondía la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, asegurando que durante todo el mandato la oposición del PP es “absolutamente obstruccionista, lo único que hace es descalificar todas y cada una de las acciones del gobierno”. Sanmartín insistió en que los ‘populares’, en lugar de “hacer propuestas en positivo exclusivamente descalifican, da igual cualquier medida que vayamos a tomar”.

Movilidad sin resolver en el entorno hospitalario

Villa insistió una vez más en que la zona ORA no resuelve el problema de movilidad del CHUS y apoyó su argumento en las quejas de pacientes y trabajadores del hospital. Este mismo diario recogía las palabras de la Asociación de Pacientes, que consideraba “que esta medida no solo no va a dejar espacios adicionales de aparcamiento para servicio de los usuarios del hospital, sino que en la práctica constituye una penalización adicional”.

Por ello, el concejal del PP instaba al Gobierno local a “destinar al saneamiento del rural los 3,5 millones que propone la Xunta a cambio de la construcción del párking en el recinto hospitalario”. Villa insistió en que Sanmartín de una respuesta a la propuesta de la Administración autonómica.

En este sentido Goretti Sanmartín insistió en la que la mayoría de la Corporación local coincide en que la Xunta debe asumir esos costes y aseguró que el Gobierno local permanece a la espera de que la Administración autonómica detalle en qué parcelas y de qué manera quiere realizar el aparcamiento para continuar la negociación. Una negociación para la cuál la alcaldesa afirma que contactará con la Xunta la próxima semana.

Invitación a visitar Tussa

El edil de Mobilidad, Xan Duro, anunció a este diario su intención de invitar a Adrián Villa “a que me acompañe a Tussa para conocer de primera mano los departamentos que gestionan y mantienen la ORA, para que puedan clarificarle cualquier duda”, en referencia a las quejas del concejal del PP por el funcionamiento de los parquímetros de la ciudad.

Duro aseguró que para Villa “sería interesante, para ter una opinión fundada como miembro del Consejo de administración” de la empresa municipal.