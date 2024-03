Hablan los vecinos afectados por la zona ORA: “Es una penalización para los que vamos al CHUS por razones de salud"

La decisión de implantar la zona ORA en el entorno del Hospital Clínico no ha gustado a la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS. “Consideramos que esta medida no solo no va a dejar espacios adicionales de aparcamiento para servicio de los usuarios del hospital, sino que en la práctica constituye una penalización adicional para aquellos que nos vemos obligados a tener que acudir al centro por razones de salud”, indican desde la asociación.

En las plazas próximas al hospital no habrá limitación horaria de estacionamiento. Pero cada dos horas habrá que renovar el ticket. Y el tiempo de estancia en el hospital puede ser superior. “La medida levanta barreras burocráticas y tecnológicas adicionales que serán insalvables para los innumerables pacientes que no tienen habilidades informáticas o no están en ese momento en condiciones de ejercerlas”, explican en la Asociación de Pacientes. El sistema de la ORA permite mediante una aplicación informática renovar el tiempo de estancia. “Se verán obligados a contar siempre con un acompañante que realice el trámite telemático o desplazarse, cada dos horas, desde el hospital a la zona de aparcamiento para renovar el tiempo de permanencia”, añade. La entidad recuerda que si no son capaces de hacerlo se enfrentan a sanciones que pueden llegar a los 80 euros.

Los ingresos del Concello de Santiago por la zona ORA se incrementarás notablemente durante este año. El documento de los presupuestos municipales recoge un alza del 14,5% con respecto a 2023. La subida se explica por la apertura esta semana de nuevas calles con parquímetros, buena parte de ellas en el entorno del Hospital Clínico, pero también en la rúa Escultor Camilo Otero, del barrio de Pontepedriña. Cada año, el Concello recaudará por esta vía un total de 225.000 euros.

En la asociación explican que los pacientes de múltiples patologías que realizan pruebas diagnósticas, aquellos que permanecen hasta 8 horas en los hospitales de día oncológico y hematológico, pacientes de los servicios de urgencias, aquellos que precisan acompañamiento constante durante la estancia hospitalaria, los que atiende el servicio de rehabilitación, o los niños y padres que acuden a los servicio de pediatría, se verán afectados por la medida. Recriminan, además, que se justifique en nombre de la rotación y no tengan en cuenta “las circunstancias de vulnerabilidad propias de una persona enferma” y la sitúen en el “mismo plano que a un ciudadano activo”.

Los usuarios del CHUS piden al Concello que deje sin efecto el cambio de la ordenanza del sistema de regulación del servicio ORA y aparcamiento de residentes. Reclaman, también, que “se inicien con la mayor urgencia las obras de aparcamiento provisional en la zona del CIMUS”, prometidas por el Concello como solución temporal a la falta de aparcamiento en el Clínico mientras no se llega a un acuerdo con la Xunta. Asimismo, solicitan a Raxoi que adopte las medidas precisas para mejorar el transporte público urbano.

Desde la asociación remarcan que el “principal responsable” del caos de tráfico de la zona es la administración autonómica. A esta le reclama que suspenda el inicio de las obras del centro de protonterapia “hasta que se habiliten con carácter inmediato las plazas necesarias para atender la demanda asistencial y se busquen soluciones al transporte público interurbano”.