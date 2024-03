Sanmartín asegura ante los bomberos que siguen trabajando por el parque comarcal

Los bomberos de Santiago conmemoraron ayer el día de San Juan de Dios, patrón del cuerpo, con un acto celebrado en las instalaciones municipales. En el evento la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín destacó que el Concello “está traballando en colaboración con outras administracións para que poida haber un parque comarcal de bombeiros, unha reivindicación histórica que entendemos que é boa para o conxunto da veciñanza de Santiago e da comarca”.

A este proyecto también hizo referencia en declaraciones a este diario el oficial jefe del parque de bomberos, Manuel Sanmartín, que señaló que se trata de una cuestión en la que “corresponde chegar a un acordo a nivel político”. Cuando esto se produzca, a nós chegaranos unha proposta. No seu momento xa lle chegara un principio de proposta ao persoal e xa mostrou a súa predisposición, así que agardamos que chegue unha proposta política”.

Desde hace 24 años

El debate sobre esta instalación se mantiene desde hace 24 años, cuando empezó a construirse un edificio en una parcela de Salgueiriños, donde permanece el esqueleto de una obra que nunca llegó a terminarse. En 2022 se firmó un preacuerdo para reactivar el proyecto entre la Xunta, la Diputación y los municipios de la comarca con una inversión de 2,5 millones, pero siguen sin producirse avances. La necesidad de un parque comarcal se ha vuelto a poner de manifiesto tras el accidente mortal de Ames el pasado fin de semana, al que acudieron para la excarcelación los bomberos de Boiro.

Manuel Sanmartín remarcó que su principal reivindicación es la incorporación de personal, sea a través de la comarcalización del servicio “ou doutra maneira, pero hai que agardar que chegue unha solución política”. Durante su discurso incidió en ello, resaltando que “este servizo require un grande esforzo, que facemos cunhas mermas de persoal importante”.

El oficial jefe recordó que este año se producirán las jubilaciones de siete miembros, lo que supone un 14% del personal operativo. “Son singulares porque se xubilan os últimos efectivos que estiveron no parque de Bonaval”, dijo. Además, hizo referencia a los nuevos equipamientos que llegarán, entre los que sobresale un nuevo vehículo especial para actuaciones en el casco histórico. En este sentido, la alcaldesa resaltó que “contades co apoio do conxunto da corporación para que haxa recursos e unha mellora das condicións de traballo”.

Por su parte, el edil responsable del servicio de extinción de incendios emergencias, Xan Duro, destacó el “salto de calidade” que ha experimentado el cuerpo desde el año 2015. “O nivel de equipamento, profesionalidade e organización que ides conseguindo é un orgullo para toda a cidade”, afirmó, lo que al mismo tiempo hace que los santiagueses sean un “referente para os corpos de bombeiros de Galicia”.

Año complicado

La regidora también quiso referirse a las circunstancias en las que han desarrollado su trabajo los bomberos en el último año. De esta manera, indicó que “tivestes que abordar momentos climatolóxicos complicados con moitos temporais e moitos problemas relacionados coa cantidade de auga que caeu. Tamén con incidencias importantes con repunte de incendios e accidentes de tráfico”. Por todo ello, agradeció que “estivestes sempre ao pé do canón dándoo todo pola comunidade”. Sanmartín también quiso resaltar la labor divulgativa entre personas de todas las edades, algo que ve “necesario para concienciar e facer prevención. Elimina moitos accidentes e mortes”.

Al acto asistieron también el jefe de la Policía Local, la jefa de Protección Civil, el capitán de la Guardia Civil, los inspectores jefes de la Policía Nacional y Autonómica, el director xeral de Emerxencias de la Xunta y los portavoces municipales del PP y del PSOE junto a otros miembros de la corporación. En todos los discursos estuvo presente el recuerdo a Jorge Corbacho, bombero fallecido en agosto del 2022 a los 25 años en un accidente en acto de servicio.

Reunión de los municipios del área

Los concellos de la comarca comienzan a movilizarse para conseguir que se logre la implementación del parque comarcal. El alcalde de Ames, Blas García, trasladó ayer una carta a todos los municipios del área de Santiago para emplazarlos a una reunión e impulsar la puesta en marcha de parque comarcal. “Todas as administracións temos que mentalizarnos en que contar co parque supón unha necesidade imperiosa e urxente”, explicó el regidor en declaraciones a los medios. “Debemos traballar todos na mesma liña e respectar os acordos que xa temos asinados coa Deputación e o Concello de Santiago”, apostilló. García aprovechó su intervención para solicitar a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, mayor premura a la hora de agilizar los trámites. “O que lle pido é que non lle deamos máis voltas”, aseveró el regidor. “Temos que empezar a traballar xa para que o parque de bombeiros de Santiago poida ser un parque comarcal”, zanjó.