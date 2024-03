Raxoi prevé ingresar 301.000 euros por un tren turístico que acumula críticas de los visitantes: "No malgastes tu dinero"

Aunque para algunos el tren turístico de Santiago supone una buena alternativa con la que “hacerse una idea de la ciudad para quien no dispone de tiempo para patearla”, muchos de los viajeros se muestran decepcionados por el servicio, a tenor de las opiniones vertidas en Google y otras páginas donde se recogen reseñas.

De este modo, en los últimos seis meses se pueden leer comentarios como “Un auténtico y absoluto horror. No malgastes ni tu tiempo ni el dinero” ; “Hacía tiempo que no me sentía tan estafada”; “El peor servicio que he pagado en Santiago”; o “La ruta no es para nada interesante”.

La mayoría de las quejas se refieren a que el recorrido se realiza por fuera del casco histórico, pasando por los campus universitarios y barrios “sin interés”. En las respuestas, ante las expectativas frustradas, los responsables del servicio aclaran que “no está permitido circular por el centro histórico de Santiago, Patrimonio de la Humanidad reservado a peatones”. Además, otras críticas apuntan a la falta de información, de un lugar para comprar los billetes o a las esperas para después no poder subir por haber sido reservado por un grupo.