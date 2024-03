Renace en Santiago una actriz gallega que triunfó en el teatro luso: Manuela Rey

Se apellida Rey pero fue reina y, por lo que cuentan de su vida, que exige hondo rastreo implicando incluso al CISC (literal), se intuye que fue una monarca escénica sin creer en más corona que el destino. A Manuela Rey (o Manuela Lopes Rey) le bastaron 23 años para convertirse en estrella del teatro del Portugal de mediados del siglo XIX.Su misteriosa carrera centra la obra Manuela Rey is in da house, que se estrena este jueves en el Teatro Principal de Santiago, con entradas agotadas para esa noche. Se representa también a la misma hora el viernes 15 (con charla posfunción) y el sábado 16, con tickets a 12 euros. Antes, hay un preestreno hoy para la comunidad universitaria.

“En esta obra recuperamos la memoria de nuestro oficio al hablar de Manuela Rey, una de las grandes actrices de nuestra historia, casi coetánea de Rosalía y totalmente desconocida hoy en Galicia y Portugal”, señala el director del Centro Dramático Galego (CDG), Fran Núñez, parte de las personas implicadas en el proyecto presentes ayer en el Principal.

"Fue entregada a una troupe teatral siendo aún niña”

Proyecto coral hasta decir basta, Manuela Rey is in da house, (en ingles: Manuela Rey está en la casa) es un montaje del CDG en coproducción con el Teatro Nacional Dona Maria II, el T. Nnal. São João y el Teatro do Noroeste-Centro Dramático de Viana. También han participado la Universidad de Santiago, el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Consello da Cultura Galega (CCG), el Museo do Pobo Galego, la Dirección Xeral de Patrimonio, la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESADg) y el Instituto Camões. Tal esfuerzo común resume el intrigante atractivo de la historia de esta actriz gallega, María Manuela Ramona Rey González, nacida en Pradela (Mondoñedo, Lugo) el 1 de octubre de 1842, la hermana mayor de los ocho hijos que tuvieron Andrés Rey Expósito y Francisca González.

Es una intérprete de quien “algunas fuentes”, dicen que “fue entregada a una troupe teatral siendo aún niña”, explica la concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao, aludiendo al inicio real o imaginario de una vida que se desnucó el 26 de febrero de 1866 en Lisboa, aunando en su entierro a personalidades del ámbito artístico de aquel Portugal, según detalla el perfil que ofrece el CCG.

Crespo, Sutil, Louzao, Núñez y Sánchez Carretero, durante la rueda de prensa de la obra de teatro 'Manuela Rey is in da house' / Cedid

Viaje del elenco a Mondoñedo

Manuela Rey is in da house , arte del ciclo Compostela Cultura, ya se pudo ver en noviembre en el Festival de Teatro de Viana do Castelo (Portugal), con el mismo elenco que llega a Santiago, el formado por Mariana Carballal, Neto Portela, Nuno J. Loureiro, Rafaela Sá, Raquel Crespo, Teresa Vieira y Xosé Lois Romero. Este equipo viajó en furgoneta a Mondoñedo durante la preparación para conocer a la familia de la protagonista “y su casa natal”.

La vicedirectora del Incipit, Cristina Sánchez Carretero, detalla que el trabajo colaborativo empezó hace dos años: “En 2022 ya contacté con Fran (Núñez) a través de Paula Ballesteros-Arias, y en ese 2022 ya firmamos este convenio”.

Una actriz adelantada al teatro de su tiempo

Raquel Crespo, una de las intérpretes, destaca que, según la investigación hecha, Manuela Rey murió “en su momento de mayor éxito, seguramente de tuberculosis”. Y Núñez añade que, tras irse de joven al vecino país, la misteriosa actriz “nunca regresó a Galicia”, añadiendo que, según escritos periodísticos y bibliográficos de la época, tenía un estilo “más intimista y natural de lo empleado por entonces y, en algunos aspectos, era una adelantada para su época porque rechazaba usar el maquillaje, algo que, por ejemplo, en el CDG no se hizo hasta los años 90”, apunta sobre una compañía pública gallega que cumple 40 años.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, aclara que este montaje “es uno de los primeros proyectos del 40 aniversario del CDG”.

Exitosas funciones previas como test

Antes de su estreno en la capital gallega, la obra ha centrado varias funciones a modo de test. “Funcionó muy bien de ritmo con adolescentes de 16 y 17 años y también con público de 80”, indica Núñez, que retrata así su apuesta dramática: “Es un espectáculo totalmente contemporáneo, la plástica escénica, el montaje y la arquitectura es muy contemporánea... Hay una arqueóloga y etnógrafa en escena que cuenta la historia de Manuela, que fue una actriz cuya importancia en la época queda clara al saber que se sacó una biografía sobre ella solo un año después de su muerte”, relata sobre una desconocida reina de los escenarios lusos que renace esta semana en un teatro, el Principal, que ya escuchaba aplausos cuando ella los recibía en los telones lisboetas, lejos de su tierra.