Kike Varela, ex alumno del Divino Maestro y el Xelmírez I, se une al cartel del O Son do Camiño

Para una persona nacida en Santiago como Kike Varela (7 de mayo de 1996) ser parte del festival O Son do Camiño ha dejado de ser un sueño para ser una realidad. Entre sereno, tímido e ilusionado, resume lo que siente en charla con EL CORREO GALLEGO hablando sin tanta soltura como la que muestra de dj cuando se pone tras su equipo Pioneer pero sí con verbo afable: “Es una alegría muy grande que cuenten conmigo para estar en el festival más grande de Galicia y uno de los más grandes de España”, explica este compostelano “de A Rocha”, dice con orgullo, aunque viva desde hace dos años en Porto do Son, “pero yendo, al menos una vez al mes, a Santiago”, aclara.

Sus 6 cabezas de cartel suman 62 millones de fans en Youtube

El O Son do Camiño 2024, festival que se celebra en Santiago en el recinto abierto de Monte do Gozo los días jueves 30 de mayo, viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio, tiene seis cabezas de cartel, dos por jornada: Green Day, J Balvin, Pet Shop Boys, Myke Towers, 32 Seconds to Mars y Melendi. Juntos suman más de 62 millones de personas suscritas a sus canales de Youtube, ejemplo de su tirón con clips de eco millonario.

Pet Shop Boys, otra de las estrellas del festival O Son do Camiño 2024v de Santiago / Cedida

Y para verles in situ aún hay “unos pocos” abonos disponibles, según detalla la organización. Cuestan 139 euros más gastos de gestión. Las entradas diarias para cada jornada salen a la venta este jueves en la web del evento a las 13 h. Aunque figure en ellas el nombre de la persona que haga la compra, pueden ser usadas por otras con su consentimiento (se fija un máximo de seis por compra).

Se juntaron 132.000 personas en el Monte do Gozo

En la edición pasada, el festival compostelano juntó a 132.000 personas repartidas a lo largo de tres jornadas de un evento organizado por las promotoras gallegas Esmerarte y Bring The Noise, y apoyado por la Xunta de Galicia como parte de su estrategia turística, y que el pasado año aportó 2,2 millones a un presupuesto de ocho para un cartel con mucha música urbana latina y estrellas como Maluma, Bizarrap, Duki, Aitana, Eladio Carrión o Leiva.

En 2024, aparte de sumar a Kike Varela en el elenco de djs, también se añade al coruñés Grobas, con larga trayectoria en la electrónica gallega, Recycled J (madrileño que sobresale en la escena del reguetón/trap), Icona Pop (dúo sueco de synth pop), Judeline (cantante indie pop andaluza), Solardo (dúo de de la cultura club de Mánchester) y New Wave Kill (cuarteto de Madrid fan de Sisters Of Mercy y Bauhaus).

A sus 27 años, Kike Varela crece en su apuesta por ser dj con larga carrera. Ex alumno del colegio “Divino Maestro hasta bachillerato, que fue cuando me cambié para el Xelmírez I”, detalla, todavía no sabe a que hora actuará en el Monte do Gozo pero es parte de las propuestas del primer día y sabe que ante sí, aparte de tener un gran escaparate, pinchará frente a la familia y amistades.

Un picheleiro que salta de un festival con Steve Aoiki a pinchar en su Santiago

“Viendo el cartel de electrónica que ofrece el festival, haré un set cañero a base de techno y hardstyle. Aunque ya estuve en un festival que juntó en Matosinhos (en Oporto) a unas 25.000 personas, en el EDP Beach Party de 2018, con djs de mucha fama internacional como Steve Aoki y donde tuve la oportunidad de abrir el evento después de ganar un concurso de djs, el O Son do Camiño tiene más público por eso estoy muy agradecido por la ocasión de darme a conocer en un festival para el que ya tenía comprada la entrada. No sé a que horario estaré, imagino que temprano pero del resto de cartel, si tengo ocasión me gustaría ver el concierto de Green Day, porque son una leyenda y aunque no son de mi estilo, son un grupo que llevo escuchando muchos años; y también me gustaría ver a Berto, porque tiene mucho talento y además es productor” , asegura sobre Alberto Mira, músico y compositor pontevedrés con carrera propia que está detrás, por ejemplo, de Ardén, el disco del teense Mondra.

“Del escenario de electrónica me gustaría ver a Trym y a Parkineos, para quien abrí cuando estuvo en la sala Pelicano de A Coruña”, añade el dj compostelano, parte de una escena que en Compostela cuenta con el festival WOS como gran cita monográfica del año, y donde hace meses pinchó otro valor emergente, Juait, alias de Adrián Blanco. Ellos, siguen, cada quien a su modo, el camino transitado ya por Cora Novoa, ourensana que gira por medio mundo.

Medio centenar de conciertos y/o setsde djs

El festival O Son do Camiño 2024 ofrecerá el jueves 30 de mayo un cartel de conciertos, en horario por concretar, con Green Day, J Balvin, Arde Bogotá, Fernandocosta, The Interrupters, Mattn, Hot Milk, Berto y Maryland. Yen el escenario Son Electro estarán Trym, Patrick Mason, Daria Kolosava, Kalte Liebe (Live), Parkineos, Barbara Lago y el citado Kike Varela.

El viernes 31 de mayo: Pet Shop Boys, Myke Towers, Love Of Lesbian, Natos y Waor, Icona Pop, La Oreja de Van Gogh, Recycled J, Judeline, Marilia Monzón y Monoulious DOP en los escenarios principales, con la electrónica en manos de Solardo, Ben Hemsley, Viviana Casanova, Cristina Tosio, Toni Varga y Richi Risco.

Y el sábado 1 de junio, van a actuar Thirty Seconds To Mars (su peculiar cantante Jared Leto, reveló parte del cartel del festi por un descuido en sus redes sociales), Melendi, Tom Odell, Rels B, Wade, Ana Mena, Baiuca, BB Trickz, Carlos Ares y New Wave Kill, con set de Vitalic (Live), Tiida, Âme Hendrik Schwarz (Live), Héctor Llamazares, Karras Martínes y Grobas completando la oferta de un evento con medio centenar de propuestas.