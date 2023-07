Cuando Cora Novoa (Ourense, 1984) tenía 18 años vivió su primer Sonar en Barcelona. Corría 2002 y Maradona centraba la cartelería de este festival de Barcelona con alma de música electrónica y aguas cercanas cuyo cartel reunió aquel año a Pet Shop Boys y dioses del credo dj como Carl Cox, Jeff Mills o Richie Hawtin. Y 21 años más tarde, Cora ha subido una escalera al cielo. En la pasada primavera, protagonizó un cara a cara con Tiga (as en cuyo sello, Turbo, trabaja esta dj gallega) en uno de los grandes palcos del Sonar 2023, a las tres de la mañana, dando paso luego al gran Hawtin. Este es el mejor año en la vida profesional de Cora.

“Estoy súper contenta y feliz, no puedo decir otra cosa, que siga la cosa así. Gratis no sale nada, hay que trabajar mucho, te acuerdas de lo bueno, de lo malo no, y es guay recoger ahora todo lo sembrado y disfrutarlo, que también toca”, dice en su charla telefónica con EL CORREO esta mujer gallega que hoy pincha en Santiago (sala Malatesta) dentro de una cita de Boiler Room, plataforma de retransmisión online dada al techno y satélites, llamada aquí Belisama, con el colectivo Sisters of Rave como añadido este sábado con Teresa Ferreiro, Violet, Garrita, Clara!, Mounqup, Saya Dj, Hipnagogika (Anakkkorner) y Mouræ (Lois Bua).

¿Y si hablamos de los momentos duros superados?

Muchas veces el tener que gestionar cosas, o problemas que puedan surgir por el camino sin tener una experiencia previa, sin tener conocimiento ni un equipo, porque al final es algo muy solitario el trabajo de productora o de dj, y, al inicio, contar con un equipo es imposible. Comienzas sola y cuando ya empiezas a crecer, para mi es fundamental poder consultar cosas, tomar decisiones en base a un conocimiento, no a ciegas, tener también soporte legal, y eso lo da la experiencia. Y ahora que hay acceso a todo, es muy interesante que las nuevas generaciones aprovechen todas las herramientas que hay, vídeo tutoriales, ayudas institucionales, etcétera, que lo aprovechen e intenten crear una infraestructura solida para que de cara a mañana España esté consolidada en la música electrónica y en la cultura de club.

¿Ha sido clave ir a Barcelona?

Sin vivir en Barcelona es más dificil. Yo también he estado viviendo en Madrid, en Berlín, en Londres, y eso siempre ayuda porque la red de contactos y la infraestructura que pueda haber en Alemania no existe aquí. Estamos a años luz. Tú vas a pinchar a un club o a tocar en una sala de conciertos en Alemania y tienes más probabilidades de que te vea alguien de alguna agencia o un ojeador, ya solo los medios de comunicación que hay, el apoyo gubernamental... Por ejemplo, un club icónico en la cultura de club, el Berghain, en Berlín, paga lo mismo de impuestos que un museo, y eso ya te dice el apoyo gubernamental que tiene allí. Además, viajar ayuda a crear contactos y alianzas entre sellos.

¿Tuvo apoyo familiar de inicio?

Mi familia me ha apoyado muchísimo pero cuando descubrí que se podía hacer música con el ordenador, yo estudiaba un ciclo formativo superior de Informática y justo ahí lo quise dejar todo. No había cursos de producción como hay ahora, de hecho, hoy la gente no sabe la suerte que tiene al tener de todo, y creo que, a veces, estaría bien, no dar tanta facilidad de acceso a las cosas para así crear un bagaje autodidacta... Mis padres al principio me dijeron: ‘Primero termina esto’. Y es lo que hice, y al acabar, fui a Madrid a estudiar sonido. Ahí comenzó todo”.

¿Cómo ultima el set de Santiago?

Como es una Boiler Room, queda todo grabado y es algo muy importante a día de hoy en la industria de la música electrónica, lo he ido preparando desde hace un mes. He ido seleccionando la música que quiero, y tienes que condensar tu identidad en una hora, y tienes que seleccionar muy bien que temas quieres en esa carpeta, yo hago una selección bastante corta, sintetizo mucho, mucho, dejo 40 temas o así, Y me gusta también crear mis propias herramientas, es decir, de música que me gusta de otros artistas creo mis propias versiones, edits, que es como se le llama, así das otro toque a la sesión, el das tu personalidad. Al principio mi música era mucho más melódica, no tan oscura, y con el desarrollo de los años y mi desarrollo como productora al investigar y probar técnicas y de irme hacia un lado mucho más analógico, más de máquina, ese sonido se ha enfriado pero eso no es malo, todo lo contrario, creo que es el sonido que durante años he querido tener. Me gustan mucho las estructuras de canción,, soy mucho más popera de lo que la gente cree.