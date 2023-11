El WOS Festival celebrado en septiembre en Santiago con las entradas agotadas ha abierto el debate sobre la creatividad de la música electrónica y su escaso eco más allá del circuito especializado. En otros países, con Alemania al frente, hace tiempo que quienes agitan los clubes son reconocidos como artistas de primer nivel igual en salas de conciertos que en museos o pasarelas de moda, por ello, EL CORREO GALLEGO dialoga con djs de Compostela como Teresa Ferreiro o Juait, más dos viguesas, Akazie y Margarida Mariño.

Teresa Ferreiro, dj compostelana, ilustradora y doctora en Bellas Artes, que tras vivir en Barcelona, ha vuelto a casa, es optimista por lo que ve pero pesimista por la falta de reconocimiento general de este creativo entorno musical.

“En Galicia hay talento a nivel de música electrónica, pero como bien sabe Iván Arias, organizador del WOS, se manejan presupuestos muy justos. Yo diría además que hay una desconexión entre los artistas y los espacios públicos, y que la escena es muy precaria, por eso hay una fuga de cerebros brutal hacia Madrid y Barcelona. En Galicia nadie se da cuenta de que la música electrónica mueve millones, nadie le da una oportunidad”, apostilla quien actuó de dj en Santiago hace dos meses en la sala Malatesta junto a la ourensana Cora Novoa (quizá la dj gallega más internacional) dentro del evento Boiler Room x Sisters of Rave que Teresa impulsó.

Juait, alias del dj y productor compostelano Adrián Blanco Rivas, fue uno de los protagonistas de la sesión nocturna que el WOS hizo en dos naves de la Fundación Laboral de la Construcción, escenario atípico que no cesa de sumar piropos tras esa primera experiencia. Así opina él.

“Hai efervescencia pura e dura na escena da música electrónica galega, está por ver o que pasa pero pinta moi ben”, apunta quien el 10 de noviembre pinchará en una de las salas principales de Barcelona, la Razzmatazz, en una cita del colectivo londinense Love in the endz, con Alvva, Bigote, Don Peligro y Licra.

Por cierto, la citada Fundación, un escenario algo atípico, ha impresionado a público y artistas. Iván Arias, director del WOS, detalla que no fue fácil sumar ese escenario. “El espacio funcionó de forma increíble y abrirlo para una propuesta contemporánea como la nuestra y el hecho de poder disponer de un espacio así, industrial y tan diferenciador de los espacios patrimoniales más tradicionales que usamos en la ciudad, es algo que funcionó muy bien. Antes tuvimos que liberar ls naves y agendarlas con mucha antelación porque es un espacio que habitualmente no está disponible”, aclara.

Arias indicó a preguntas de este diario que el 52% del público concitado en el festival WOS 2023 vino de fuera de Galicia, un 40% del resto de la comunidad salvo Santiago, y el 8% restante de la propia capital. Su cartel tuvo 34 espectáculos en cuatro días con nueve localizaciones y un presupuesto de 250.000 euros, la mitad gracias a instituciones públicas.

Akazie, Acacia Ojeda, natural de Coia, Vigo, que aparte de carrera propia, ha trabajado con Arancha Brandón, fotógrafa de A Guarda que acaba de visitar Santiago invitada por el festival Curtocircuíto, agranda el eco de este debate.

“A escena galega é algo potentísimo. Hai xente realmente talentosa facendo cousas guapísimas. Eu penso que, en realidade, sempre houbo, xa que Galicia ten mesmo historicamente moita riqueza sonora e actividade musical pero moita xente ten que fuxir e buscarse a vida fóra, aínda que imaxino que iso tamén acaba visibilizando o que vén de aquí. Ademais de propostas cada vez máis frescas, tamén hai cada vez máis xente colectivizándose e ocupando espazos con novas sensibilidades e diversos discursos como promotoras e promotores e non estou falando a nivel institucional, que ben sabemos que moitas facilidades non hai. Aínda así, penso que estamos nun momento moi especial de reconexión identitaria e que se nota tamén a nivel estatal. Iso sí, oxalá consigamos reactivar máis o eixe Atlántico porque culturalmente penso que temos moito que aprender e compartir co país veciño”, detalla esta dj graduada en Bellas Artes, que ha hecho mixes para plataformas internacionales como Reprezent Radio, Turbo Radio o Dublab.

En el WOS 2023 también estuvo Alex Aller con Margarida Mariño. Él asturiano y ella viguesa, presentaron el proyecto Transmutation. Margarida coincide con otras voces en resaltar la “boa saúde” creativa de este entorno en nuestra comunidad aunque no descorcha champán. “En Santiago é marabilloso ter un festival de música electrónica onde poder sentir que se respira un ambiente pola rúa, onde os espazos están conectados e hai unha inquedanza cultural pero ás veces dáme pena a falta de visibilidade en Galicia e fóra... ”

El compostelano Dj Mil, de Vite, invitado de la Real Filharmonía de Galicia este viernes

El compostelano Dj Mil es el invitado de la Real Filharmonía de Galicia, bajo la batuta de Baldur Brönniman, en el concierto de este viernes dentro del ciclo de música Ópticas WEContemporáneas: La música desborda el pentagrama, que ofrece la Cidade da Cultura a las 20 h., con entradas a 5 euros. “Mi papel será el de actuar como si fuera un instrumento más al servicio de la orquesta y aportar con la técnica del scratch. Y al acabar, haré una sesión”, detalla Dj Mil en charla con EL CORREO. Músico y productor natural del barrio de Vite, tras su alias está Rubén Varela González, que subraya que la faceta de dj “no equivale siempre a música electrónica”, matiza.En su caso, pincha más ritmos de soul, funky o hiphop, como delata su pasado en el grupo Comando Katana, junto a Erin a la voz. El viernes, Dj Mil se une a la Real Filharmonía para interpretar Flying Pictures, del compositor ruso Modest Músorgski (1839 - 1881) según la visión de los hermanos Vivan y Ketan Bhatti, bautizando esa orquestación como Flying Pictures at an Exhibition. Además, el dj de Santiago estará entre el elenco de invitados que participará el 2 de diciembre en las fiestas concierto de Dios Ke Te Crew para celebrar sus 20 años como grupo de rap con citas a las 20 h. en la sala Capitol y a las 00.30 h. en la Malatesta.