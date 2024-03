O Goberno local de Santiago reafírmase na continuidade da zona ORA en Santa Marta

Un día despois de que o Pleno municipal acordase, cos votos favorables de PP e PSOE, eliminar a zona ORA no barrio de Santa Marta, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reafirmouse en que o Goberno local non eliminará esta área de aparcamento de pago.

“O noso feedback neste momento é moi favorable, hai rotación e hai xente que nos está a dar as grazas porque agora ten posibilidade de aparcar”. Por todo isto, Sanmartín redundou as palabras do edil de Mobilidade, Xan Duro, durante o Pleno do mércores. “Miraremos nas próximas semanas como funciona, se hai que poñer medidas correctoras farase pero cremos que está funcionando ben”.

A alcaldesa falou tamén dos orzamentos de 2024, aprobados na mesma sesión, respondendo ás acusacións do PSOE que dicía que Sanmartín, non fora tan leal coma eles cando estaba na oposición. “Agradecemos o apoio, entendemos que sabían que eran necesarios os orzamentos” e engadiu, “nós sempre facilitamos que houbese un primeiro orzamento dun novo goberno”.