‘Tesoros reales de Tierra Santa’, una exposición única que abarca 500 años

El Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura ofrece en Santiago a partir de hoy un tesoro artístico nunca visto antes en España y apenas contemplado en el resto del mundo más allá de su hábitat natural en Jerusalén, el que conforma la exposición Tesoros reales: Obras maestras del Terra Sancta Museum ( Tesouros reais: Obras mestras do Terra Sancta Museum). Son 108 piezas, la mayor parte nunca observadas fuera de Tierra Santa salvo en una reciente muestra similar del Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa. En la capital lusa superó las 50.000 personas durante tres meses y medio de visitas a un precio de 10 euros, expectativas que la organización prevé superar en Compostela, al ser aquí de acceso gratuito y tras ver el volumen de reservas previas a la inauguración, ya que ayer solo quedaban 7 plazas libres de las 440 ofrecidas en las primeras 22 visitas guiadas comentadas en www.cidadedacultura.gal.

“Una cámara del tiempo de joyas europeas de hace siglos”

El centenar de valiosas piezas incluye cruces, piedras preciosas, cálices, códices, crucifijos, báculos, altares (parciales) o preciadas telas litúrgicas donadas a Jerusalén durante los últimos cinco siglos por varias monarquías católicas europeas, un tanto por credo y otro por exhibición de poder: “Las monarquías hacían regalos que eran lo mejor de lo mejor, de ahí el valor de muchas de estas piezas únicas que representan una etapa artística de la que ya no hay piezas similares porque o bien fueron fundidas para financiar guerras o para aliviar tiempos de carestía, por eso esta exposición es como una cámara del tiempo que permite ver cómo eran las joyas europeas de hace siglos”, indicó el Historiador del Arte, Miguel Cajigal (El barroquista) durante una visita con la prensa. Además, subrayó la labor de los franciscanos de la Custodia de los Santos Lugares, que han cumplido ya 800 años tutelando muchas de esas obras en los Santos Lugares de la cristiandad en Tierra Santa. “Es un milagro que todo esto se mantuviera gracias a la defensa de los franciscanos durante tantos siglos”, apostilló este divulgador cultural coruñés que tiene un gran eco en las redes sociales (41.000 followers en Instagram y 212.000 en X).

Una de las piezas de oro más llamativas de la muestra que ofrece el Museo Centro Gaiás en Santiago, observada por Cajigal y Rueda. / Jesús Prieto

“Cuando se instalen estas piezas en el museo que se está construyendo en Jerusalén, será imposible ver conjuntamente este patrimonio”, asegura Esperanza Gigirey, directora del Museo de las Peregrinaciones, y comisaria local junto a Juan Manuel Buján, ministro provincial de los franciscanos de Santiago, quienes han compartido labor organizativa con el comisariado internacional formado por fray Stéphane Milovitch y André das Neves Afonso, junto a Jacques Charles-Gaffiot.

Inaugurada ayer tarde en un acto con más de un centenar de personas asistentes, encabezado por el presidente de la Xunta de Galicia en funciones, Alfonso Rueda, donde también estuvieron el presidente del Parlamento, Miguel Santalices; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza; o el arzobispo de Santiago, monseñor Prieto, Tesoros reales: Obras maestras del Terra Sancta Museum recala en la capital gallega tras largas negociaciones. También precisó un delicado trabajo de montaje, extrema vigilancia y seguridad a la par que supervisión, tras el acuerdo firmado a finales del pasado año por la Xunta, la Fundación Calouste Gulbenkian y la Asociación Custodia de Tierra Santa.

Valor más allá del arte sacro

Galicia es el único punto en España donde se podrá ver en 2024 todo este conjunto de obras, muchas solo mostradas en Europa de forma parcial en Versalles en el año 2013, como lo harán en Nueva York en fecha por concretar, si la coyuntura en Oriente Medio no tuerce esa posibilidad, más considerando que EEUU vive un año electoral.

Su contenido, con fama más allá del entorno del arte sacro, puede visitarse hasta el próximo 4 de agosto, y se basa en donaciones realizadas a lo largo de 500 años por Felipe II, Luis XIV (Francia), João V ( Portugal), Carlo VII (Nápoles) o María Theresa de Austria, entre otras realezas. Y en Galicia, se añade material del Museo de las Peregrinaciones, el archivo del convento de San Francisco en Santiago, el convento compostelano de Santa Clara, el Museo Massó de Bueu y otro llegado desde Mondoñedo.

Rueda destacó en su intervención que esta apuesta expositiva del Museo Centro Gaiás revaloriza el nexo de unión “entre Santiago y Jerusalén como dos de las ciudades santas de la cristiandad junto a Roma y animó a la ciudadanía a acercarse a una exposición que supone “una oportunidad que probablemente no se va a repetir en la vida”, en alusión a muchas de estas piezas que, una vez levantado el futuro Museo de Arte e Historia (Sección Histórica del Terra Sancta Museum), que se inaugurará en 2026 en el Convento de San Salvador, no saldrán de allí, salvo casos puntuales, según los expertos y, desde luego, no de forma conjunta como aquí.

446.000 compostelas en 2023

El Conselleiro de Cultura enmarca esta exposición, donde se incluye además una gran maqueta de la Basílica del Santo Sepulcro (Jerusalén), en la apuesta gubernamental por allanar la celebración del próximo Año Xacobeo en 2027: “Porque esa celebración supone para Galicia una riqueza emocional pero también una riqueza económica”.Dicha idea alude al papel de El Camino como eje de la industria turística gallega, y más en Compostela, donde crecen los restaurantes que cierran varios meses y reabren en marzo con la mirada puesta en el bum de visitantes, peregrinos y personas viajeras que abre el presente mes. En 2023, se batió el récord de peregrinos de 2022 al alcanzar las 446.000 compostelas y, según los datos de la Oficina de Acogida del Peregrino, un 56 % de las credenciales fue de origen extranjero.

