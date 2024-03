Robo en una joyería del casco antiguo: los comerciantes exigen aumentar la vigilancia policial por las noches

El robo a una joyería del casco antiguo de Santiago en la madrugada de este martes ha provocado que los comerciantes de Compostela Monumental reiteren su petición al Concello de aumentar la vigilancia policial por las noches, como vienen reclamando desde hace tiempo. Los hechos se produjeron en la joyería Camilo Regueira, ubicada en San Miguel dos Agros. Los ladrones accedieron al local tras romper el cristal de seguridad con la tapa de una alcantarilla y se llevaron 19 piezas de oro, de las cuales 12 son sortijas con piedras preciosas, entre las que se incluyen diamantes, esmeraldas y zafiros. Fue un vecino quien, alrededor de las seis de la madrugada, avisó a la Policía.

Según ha podido saber este diario, la Policía sospecha de quiénes son los presuntos reponsables. Además, en la misma madrugada del martes se produjo un suceso de similares características al registrarse un intento de robo con el mismo modus operandi en la Facultad de Matemáticas de la Universidade de Santiago (USC), situada en el Campus Sur. En esta ocasión, el autor o autores no se llevaron nada.

Tras el robo en pleno casco histórico, el gerente de Compostela Monumental, José Ángel Blanco, lamenta que la presencia policial por las noches “es escasísima” en la zona vieja. “Van pasando equipos de gobierno y no se actúa. Es como predicar en el desierto. Mientras no ocurra nada más grave, no harán nada”, denuncia Blanco.

El gerente de la asociación de comerciantes incide en la necesidad de que se dote a la Policía Local de “más medios humanos y materiales para contrarrestar esta situación”. En el caso concreto del robo en la joyería Camilo Regueira, exige que se actúe “con contundencia”. Así, Blanco incide en que la zona en la que se produjeron los hechos “está vigilada con videocámaras” y critica que “parece que nadie está mirando las cámaras”.

Número variable

Según explica el Concello, el número de efectivos policiales que patrullan las calles por las noches es variable y se establece “en función da valoración que se fai de riscos”. Así, fuentes de Raxoi señalan que refuerza el servicio cuando “se agarda movida estudantil, en caso de festas, etc”.

Además, el gobierno local recuerda que desde hace años existe un déficit de policías locales por la tasa de reposición que impedía cubrir plazas. Actualmente se pueden convocar cinco por cada cuatro jubilaciones. Mientras no se suprima esta tasa, el servicio se cubre “coa mellor organización posible e con horas extras dos policías que temos”.

