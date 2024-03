La población flotante de Santiago es una de las más elevadas de España

Cada día acceden a Santiago más de 26.000 personas procedentes de otros municipios. Pero sólo algo más de 6.000 de sus residentes se marchan fuera de la ciudad. Compostela es la urbe gallega con mayor carga poblacional (con una tasa del 119%). Pero esta población flotante es también una de las más elevadas de España. El profesor de la USC, Melchor Fernández, considera que ésta es una de los principales características de la capital gallega. “Hay que planificar no solo pensando en los residentes, Santiago es un área urbana mucho más compleja”, subraya el autor del informe socioeconómico presentado ante el Consejo Económico y Social.

Fernández explica que la pandemia de coronavirus puso de manifiesto esta característica diferencial de la urbe. “En un momento en el que se pusieron restricciones a la movilidad, la economía de Santiago cayó mucho más que el resto de ciudades”, indica. El profesor de Económicas advierte que no se trata sólo del turismo. Gran parte de esta población flotante recala en Santiago por su condición de capital de Galicia y su elevado empleo en el sector público, tanto en la Xunta, como en el ámbito sanitario o en la Universidad. Por este motivo, el comercio y los servicios que ofrece la ciudad deben de estar preparados para atender todos los días a aproximadamente un 20 % más de personas que la población empadronada.

Fernández alerta de que la tendencia para el futuro en la capital gallega es que siga ganando población residente, pero también que siga atrayendo a más personas que vienen a trabajar pero residen en otras localidades. “Hemos mejorado mucho la movilidad y además hemos también mejorado el tema del trabajo en remoto, online, y eso facilita que vaya aumentar aún más la carga poblacional, si ya no tengo que desplazarme cinco días al trabajo sino solo tres, es más fácil que me plantee vivir en un sitio y trabajar en otro”, explica el profesor de la USC.

En 2019 se realizó un estudio experimental entre las principales poblaciones de España a través de la localización de los teléfonos móviles. Santiago se situó como la tercera localidad de toda España con mayor saldo de población entrante sobre la que abandonaba el ayuntamiento, sólo superada por Pozuelo de Alarcón y Alcobendas. Melchor Fernández indica que la capital gallega “es el sitio de Galicia donde hay más puestos de trabajo respecto a la población residente, es un punto de atracción”.

El profesor de la Facultad de Económicas no ve una excesiva dependendencia del turismo en la ciudad. “Tiene una parte de esa carga que está vinculada al turismo, pero es muchísimo mayor la que está vinculada al trabajo, a la educación y a la salud. Muchas veces no somos muy conscientes porque lo hemos visto siempre como algo natural”, indica. Como ejemplo, asegura que Santiago tiene un 6-7% de su empleo vinculado a la hostelería. En su opinión este porcentaje no la sitúa como una ciudad que base su economía en este sector. “Es importante, como lo es en muchos otros sitios. Pero hay ciudades que sí que son dependientes de ese tipo de actividad, y estamos hablando de que superan el 12- 15 % del empleo y en algunos sitios el 30 %” . Fernández también desdramatiza sobre el poco peso del empleo industrial al asegurar que sí está presente en el conjunto de la comarca.

Suscríbete para seguir leyendo