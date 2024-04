Conciertos de abril en Santiago

La agenda de conciertos en Santiago para el naciente abril, en clave de pop rock y cercanías, merma tras el cierre temporal de la sala Malatesta por orden municipal como parte de la vigilancia del nivel acústico que debe respetar todo local de música en directo. Más allá de ello, hay muchas opciones recomendables para abandonar el nido del sofá, avivar la ciudad y disfrutar.

Al abrir la agenda, hay un nombre que anotar: The Warning. Actúan el sábado 6 de abril en la sala Capitol como parte del O Gozo Festival 2024. Son tres hermanas mexicanas, de Monterrey, Daniela (voz y guitarra), Paulina (batería) y Alejandra Villarreal (bajo) que van camino de ser un fenómeno latino en base a los millones de visualizaciones de sus vídeos en Youtube. Visitan España para actuar en Madrid, Barcelona y Compostela, y ya están todas las entradas agotadas de la gira (partían de 25 euros). Cumplen 12 años como banda y han sido teloneras de Muse y Guns N’Roses. Entre sus nuevos singles, hay cortes rock como Sick y otros más cercanos al pop rock como Qué más quieres. Ese mismo día, la banda viguesa de estilo metal No One Alive presenta el disco Don’t leave your child alone en la Moon Music Club (21:00 h.; 8 €), con Cranio.

Belén Aguilera, en la Capitol

Antes, Belén Aguilera, que busca crecer en el pop mainstream, canta el jueves 4 de abril en la Capitol (24 euros) con la gira de un álbum llamado Metanoia. La misma noche, en la Moon (23:30 h.; 8 €), ofrece pop de habitación el asturiano Fernando Romero, alias from (con “f” minúscula) y canciones bonitas como Es Tarde (has perdido el tren).

Xabier Díaz en un concierto en A Coruña / Carlos Pardellas

El sábado 13 de abril, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre darán un concierto en el Auditorio de Galicia (20:30 h.; 14 euros) para presentar su nuevo disco, Axúdame a sentir, ese que hace unos días recomendaba en estas mismas páginas la escritora Rosa Aneiros. Xabier es uno de los grandes del folk en Galicia y su bolo es parte destacada del ciclo Compostela Cultura (Concello de Santiago).

Tulsa, en el Riquela

Tulsa, proyecto de la cantautora vasca Miren Iza pasará por Santiago el viernes 19 abril, con cita en el Riquela Club, a las 20.30 horas, y entradas a la venta desde 16 euros. Miren, fan del folk rock estadounidense clásico, viaja con banda y un nuevo disco autoeditado llamado Amadora, donde hay temas logrados, como Tacones lejanos.

Los Marlon, buena banda astur de pop rock algo facilón pero pegadizo, tocan el sábado 27 de abril en la Capitol y se cotizan (29 euros) porque ya saben lo que es llenar salas de aforo medio y en 2023 hicieron un buen bolo a su paso por el festival O Son do Camiño. Temas suyos como la romántica Marzo en febrero o la festiva (y también romantic) y Tequila y candela, sacan partido al tirón de su cantante, Adrián Roma.

Jam Blues, en Casa das Crechas

El martes 9 de abril, en el pub Casa das Crechas habrá una jam de blues a cargo de The Spoonfuls (21 h.), banda que une a Javi Gradín (voz, guitarra y harmónica), David Tato Vázquez (guitarra), Fon Botana (bajo y coros), Lucas Ferrández (batería). Retomando la agenda de la Capitol, en tanto que local referente en Compostela, por ahí también van a desfilar en abril: Lia Kali (5 abril ), Alta Tensao (12, abril), Porfi Baloa y sus adolescentes (14, abril), Iseo & Dodosound (19, abril), un dúo de reggae y dub compuesto por Dodosound (Alberto García Iriarte) e Iseo (Leire Villanueva López, de cuyo show nos llegan piropos; la cantautora vasca Paula Mattheus (25, abril) y Koma (26, abril), banda de ese irreedento rock combativo que ellos practican desde hace 30 años, si bien lo llamativa de su gira es que llevaban doce años parados y su vuelta ha llenado su agenda de fechas.

Conviene destacar por cercanía al dúo compostelano Boyanka Kostova. Acaban de estrenar singles como ItaloFeira, invitación a la fiesta con un estilo que mezcla pop urbano, pachanga y electrónica, evocando así los festejos y lugares locales compostelanos que tan bien conocen Cibrán García y Chicho (O Chico do funk; Manuel González; Ortiga). Darán un concierto el sábado 20 de abril en la sala Capitol, show con entradas disponibles al precio de 16,50 euros para una cita que debería tener varias sorpresas e invitados, que no se suben a ese palco todos los días. Editan su música desde el sello discográfico gallego Ernie Records, donde se hermanan con Grande Amore, por ejemplo.

Y además, está el recién nacido ciclo MusiCasino, que tuvo a Kin García y su cuarteto con Antía Muíño como protagonistas el pasado fin de semana y que ultima un show para el 12 de abril en lugar por concretar con entrada libre y show de la big band del Conservatorio de A Coruña.