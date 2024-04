Raxoi fía a una campaña informativa la receta para combatir la masificación turística este verano

El debate sobre la regulación de los flujos turísticos en Santiago continúa abierto en la ciudad tras el anuncio de Raxoi de este lunes de tomar medidas en este sentido. La concelleira de Turismo, Miriam Louzao, explicó este martes que Raxoi a corto plazo pondrá en marcha una nueva fase de la campaña Fráxil, con lo que este verano será la principal herramienta para tratar de evitar la masificación turística "en determinados lugares e en determinados momentos" e intentar garantizar un buen clima de convivencia entre visitantes y vecinos. Esta nueva fase de la campaña será "máis ambiciosa", según Louzao.

La edila inistió en que a medio y largo plazo el gobierno local trabaja en la aplicación y posible modificación de las ordenanzas municipales en cuestiones como los ruidos o la ocupación de la vía pública. Además, de la mano de la USC "estamos estudando eses fluxos, e a partir de aí tomar as medidas necesarias. É o que se está facendo noutros lugares do estado e non somos alleos a esa realidade", declaró Louzao.

Así, citó de nuevo los ejemplos de las medidas tomadas en San Sebastián o Barcelona, que pasan limitación del número de visitantes por grupo, "ou incluso limitar o número de grupos, pero nós non estamos aínda nese punto. Camiñaremos cara a iso porque os sitios que tiveron esta masificación antes están camiñando cara aí", apuntó la titular de Turismo.

Conocer las ordenanzas

Por su parte, el edil de Convivencia, Xan Duro, incidió en que "o Concello ten unha serie de ordenanzas e regulamentos que se deben de aplicar e niso estamos. Primeiro hai que coñecelos e a cidadanía que reside no Concello coñéceos, pero un visitante non, e haberá que facer un esforzo de información importante".

En una comparecencia conjunta, la primera tenienta de alcaldesa, María Rozas, defendió la necesidad de esta regulación porque "non queremos que Santiago sexa un parque temático, e aí temos experiencias de moitísimas outras cidades que ao final pódese decir que perderon parte do seu encanto turístico por non ter a posibilidade de facer apostas por un turismo sostible".

Críticas del PP

Este tipo de iniciativas no son compartidas por el PP, que se mostró crítico con la posibilidad de llevarlas a cabo a través de su portavoz, Borja Verea. Así, acusó al gobierno local de haber declarado "como inimigos aos visitantes e peregrinos que chegan á nosa cidade". De esta forma, considera que “o único que conseguirán así e pechala en si mesma, reducila e paralizala”.

Verea señaló que "o que se ve aquí é cero traballo e moita ideoloxía” y denunció "retrasos" con medidas como la tasa turística, las vivendas de uso turístico "e nada se sabe da famosa regulación para prohibir picnics e acampadas nos espazos emblemáticos".