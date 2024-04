La hostelería de Santiago recela de la posible prohibición de fumar en terrazas: "No queremos ser policías"

La aprobación del plan antitabaco el pasado viernes en el Consejo Interterritorial de Salud ha puesto en el foco la posibilidad de aprobar nuevas restricciones a este hábito. Aunque por el momento este paso únicamente ha servido para sentar as bases sobre medidas que se tienen que desarrollar con posterioridad a través de reales decretos o cambios de leyes, la intención de liberar de humo espacios públicos y colectivos apunta directamente a las terrazas de bares y restaurantes, entre otros entornos como podrían ser las marquesinas de autobús.

En este contexto, los hosteleros de Santiago ven aún muy verde la concreción de esta normativa y reconocen que en el seno de las asociaciones no se ha producido un debate al respecto. Sin embargo, algunos se muestran recelosos ante las consecuencias que podría tener en cuanto a la responsabilidad de hacer cumplir una eventual prohibición.

Controlar que se cumpla la ley

De este modo, la presidenta de la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Santiago, Lucía Vázquez señala que “máis alá dos perxuízos e da incomodidade que pode ser que nun espazo ao aire libre se prohiba fumar, hai que ver de quen vai ser a responsabilidade de controlar que iso suceda. De novo, que non se nos faga ser os controlantes ou os policías, porque é unha dinámica que se vén dando con asiduidade”. Vázquez añade que “controlar que non saquen vasos á rúa, controlar que non fumen nas terrazas... Ao final parece que o noso traballo é secundario e o principal é estar vixilando o comportamento da clientela”.

El presidente de Hostalaria.gal, Lois Lopes, coincide con esta apreciación e indica que “se nós somos os responsables de ter que aplicar unha norma nos nosos establecementos, créanos unha incomodidade e unha carga a maiores”. Lopes también cree que “converten os locais nos vixiantes do cumprimento da norma”, lo que supone “un inconveniente máis” en su actividad diaria.

Adaptación de locales y clientes

Los hosteleros consultados por este diario a priori creen que una ampliación de las restricciones de la ley antitabaco no tendría las mismas repercusiones que cuando se dieron los primeros pasos. “Paréceme que non vai afectar á xente que nos vén visitar e que os hosteleiros adoitan adaptarse moi ben cando a norma nos iguala. A xente xa está moi preparada, é unha situación moi distinta a cando comezou a restrición antitabaco, porque nin había preparación nin nos igualaba”, valora Esperanza Prado de La Morena y socia de Hostelería Compostela.

Por su parte, Lois Lopes cree que “unha vez superada a prohibición nos interiores, nos exteriores non creo que teña un efecto tan grande. É certo que hai xente que utiliza exteriores como un lugar onde poder fumar, e fumar vai asociado a determinados hábitos de consumo que ofrece o noso sector, pero non creo que ninguén deixe de ir a un bar por causa de non poder fumar”. Así, concluye que “non nos beneficia, pero non nos vai perxudicar dunha maneira horrible nin se vai notar na nosa conta de resultados”.

La perspectiva del cliente también la valora Lucía Vázquez, considerando que “sabemos que á xente lle gusta estar fóra e que gran parte do uso de terraza dase sobre todo na temporada de inverno por parte dos fumadores”. Así, le genera algunas dudas una eventual aplicación práctica. “Estás na terraza, tes que levantarte e dar dous, tres, catro pasos para fumar apartado da mesa? Que sentido ten?”, se pregunta.

“Xa sufrimos unha tomadura de pelo"

Los empresarios valoran la importancia de velar por la salud pública y atajar los problemas que supone el tabaquismo, aunque Vázquez lamenta que “sempre é a hostalaría onde se toman as medidas dese tipo. Además, recuerda que “xa sufrimos unha tomadura de pelo para o sector” con los cambios legislativos en las primeras normas antitabaco y espera que esta vez no tengan que “pagar os pratos rotos”.

Lopes, por otro lado, no cree que exista demanda por parte del público de estos espacios libres de humo en las terrazas. “Na hostelería poderiamos habilitar espazos libres de fume no exterior. Se realmente houbera unha demanda tan grande e supuxera unha especialización do teu local para ofrecer este servizo á clientela, eu creo que xa os tería habido.Non hai unha demanda real, máis alá dos gustos persoais de cada quen”, refelxiona.