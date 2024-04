O PP de Santiago denuncia a falta de solución de Raxoi aos asolagamentos en Figueiras

A edil do PP de Santiago, Nerea Barcia, denunciou este martes nun comunicado de prensa “o estado de abandono” do núcleo de Moas de Abaixo, na parroquia de Figueiras. “A falla de mantemento e limpeza das canalizacións de auga está a provocar o seu tamponamento durante os episodios de choiva”, explicaba a edil, para alertar sobre a provocación por este motivo de incidencias e asolagamentos en distintas zonas do lugar.

Barcia denuncia que resulta “inconcibible que en dúas lexislaturas non fosen quen de arranxar o problema destes veciños”. Neste sentido, a concelleira ‘popular’ pregúntase “se o BNG seguirá o mesmo camiño que os seus socios de CA e PSOE, porque o certo é que despois de nove meses a situación continúa igual”.

Nerea Barcia remarcou unha vez máis “a deixadez do BNG”, que ocasiona que teñan que ser “os propios veciños” os que teñan que limpar esas canalizacións “para evitar que avance máis a problemática, tendo ademais que arranxar eles mesmos a única pista de acceso ás vivendas, unha senda que se atopa chea de fochancas e de herbas”.

“O Concello só limpa ata a entrada do camiño”, explicou Barcia, “polo que son os veciños coas súas ferramentas” os que realizan a limpeza e mais o arranxo de “fochancas tamén para evitar asolagamentos e poder transitar cos seus vehículos, a pesar de pagar os mesmos impostos que o resto de santiagueses”, destacou.