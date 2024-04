Un joven compostelano gana el oro en las olimpiadas nacionales de FP

El compostelano Ezequiel Soto Seoane logró la medalla de oro en las olimpiadas nacionales de FP, celebradas en Madrid del 9 al 13 de abril. Al igual que en la prueba gallega no esperaba ser premiado. “Aunque hables con el resto no sabes exactamente cuánto han hecho o cómo de bien lo has hecho tú, no quise darle mucha importancia al tema y preferí centrarme en disfrutar de la experiencia y en la gente, que es lo que uno en verdad se lleva de allí”, confiesa en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Las pruebas se dividían en seis módulos independientes, dos cada día, 5 horas de mañana y una de tarde. “La primera mañana, el miércoles, diseñábamos la parte gráfica de la web y su base de datos, el segundo día la parte del servidor y el último teníamos que hacer un juego que cumpliese con los criterios”, explica, a lo que añade: “Por las tardes los dos primeros días fueron pruebas cortas de distintos aspectos de web”.

El sábado hizo una exposición en inglés sobre el juego que había creado. Reconoce que las pruebas no fueron fáciles y “había que estar siempre pensando en hacer lo que más puntos te diese”. Este triunfo supone para el compostelano el pase a las olimpiadas europeas, en septiembre de este año, y las mundiales, en septiembre de 2025.

Ezequiel destaca que ha sido “una experiencia de vida única en la que hay un esfuerzo detrás, pero ese esfuerzo merece la pena y más cuando la gente que conoces son tan amables como lo fueron aquí”.