El compostelano Ezequiel Soto Seoane, de 20 años de edad, resultó premiado en el certamen Galicia Skills 2023, que se celebró el pasado miércoles y jueves en Silleda, organizado por la Consellería de Educación para distinguir la excelencia del alumnado de Formación Profesional.

El alumno del ciclo de Desarrollo de aplicaciones web del IES San Clemente ha logrado la medalla de oro en la modalidad de Desenvolvemento Web. El año pasado, cuando terminó el ciclo, le dieron la oportunidad de participar y no dudó en hacerlo al verlo como “una experiencia que me permitiría conocerme un poco más a mí mismo y para saber más sobre este ámbito”.

La creación de una página web “a partir de una serie de parámetros y requisitos” que le facilitaban, además de pruebas sobre conocimientos generales de desarrollo web y la creación de una plataforma para hacer peticiones a ella y que ésta devuelva información, fueron las pruebas a las que se enfrentó. En su caso competía directamente contra tres estudiantes gallegos y las primeras sensaciones fueron buenas. “Salí conforme con lo que había hecho”, aseguró.

Sobre la dificultad comentó que era “un poco más alta de lo que me podía esperar, más que nada por la longitud de las pruebas”. Salió contento por lo realizado en las pruebas, si bien pensaba “que podía pasar cualquier cosa”. En cualquier caso Ezequiel recomienda a futuros posibles competidores que no duden en participar “porque es algo que no se vive dos veces en la vida”.

Cristina París, su tutora en la competición y profesora de Desarrollo Web en contorno cliente en el IES San Clemente, le facilitó material antes de la celebración de las pruebas para prepararse, algo que hizo por su cuenta. “Practiqué con pruebas de anteriores ediciones, lo que me hizo intuir que este año nos íbamos a encontrar con algo similar, aunque siempre hay cambios”, comentó.

Ezequiel no pudo asistir a la gala de entrega de premios de esta competición por temas universitarios. La siguió por streaming, y también recibió la comunicación de que había recibido el oro. No resta importancia a su reconocimiento si bien con lo que se ha quedado es con que se va “con lo reconfortante que es haberlo hecho bien y siendo una experiencia que da seguridad de cara al futuro profesional”.