Santiago abre la temporada alta de congresos con 11 eventos programados para mayo y junio

Después de una intensa Semana Santa en cuanto a ocupación hotelera, con registros del 80 por ciento durante los días grandes de esta celebración, el sector turístico ya se prepara para encarar un periodo cargado de congresos en la capital gallega, con dos eventos de este tipo fijados para los próximos diez días y hasta once congresos a lo largo de los meses de mayo y junio. Ya en la jornada de ayer, la Cidade da Cultura acogió la XVII Reunión de Pediatría de Atención Primaria, que reunió a más de un centenar de profesionales sanitarios interesados en actualizar sus conocimientos y habilidades en diversas patologías a través de varias ponencias y talleres.

También el Gaiás será escenario durante el próximo fin de semana del Congreso Nacional de Administraciones de Lotería, que marcará el inicio de la temporada alta para el sector congresual. Organizado por Anapal, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería, el Edificio Fontán ya se prepara para acoger “un evento sin precedentes debido a su tamaño”, tal y como apuntan desde la organización, y que “tiene como objetivo principal revalorizar la profesión de lotero, además de fomentar el crecimiento y la innovación en el sector a través de una serie de talleres impartidos por las empresas proveedoras más destacadas del ámbito”. Ya se han anotado más de 300 personas y el objetivo de Anapal es “alcanzar los 400 participantes”. Además, durante este mes, del 22 al 26 de abril, la Facultad de Química de la Universidad de Santiago acogerá el 29th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, con un amplio programa de conferencias sobre líquidos iónicos y sales fundidas.

Ya para el mes de mayo, hay fijados hasta seis eventos de este tipo, desde el día 2, con la celebración del I Congreso Nacional de Psicología de Emergencias -un foro que se prolongará hasta el 4 de mayo y en el que se darán cita profesionales de este ámbito para exponer conocimientos y compartir experiencias sobre diversos aspectos da atención psicológica en situaciones de emergencia-, hasta el 31 de mayo, fecha en la que comenzará, en la Facultad de Medicina, la Reunión Anual da Sociedade Galega de Cardioloxía.

Además, el II Congreso de Residentes, Jóvenes Médicos de Familia Tutores y Unidades docentes, en la Hospedería de San Martín Pinario; el XVII Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica, Dermatocosmética y Heridas, en el Hotel Puerta del Camino; la XII Iberian Prion Conference, en la Facultad de Medicina; y el XXXIV Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología, en el Edificio CINC de la Cidade da Cultura, completan el amplio programa de congresos del quinto mes del año.

En la misma línea, junio concentrará otros cinco congresos: el Symposium Data Science in Fundamental Physics and the bridge to industry, en el Centro de Estudios Avanzados Parque de Vista Alegre; el XIII Congreso internacional de Literatura Chicana y Estudios Latinos, en la Facultad de Filología; el 4th Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting (Sysorm), también en Filología; el International Category Theory Conference CT2024, en la Facultad de Matemáticas, y el 56th meeting of the European Pancreatic Club (EPC), en el Auditorio de Galicia.

En definitiva, un programa que anticipa gran actividad para el sector congresual, a pesar de que el Palacio de Congresos, el espacio de referencia en la ciudad para la organización de este tipo de encuentros de temática muy diversa, permanecerá cerrado, por obras en la cubierta del edificio, hasta el mes de octubre. En cuanto al calendario de la última parte del año, hay programados dos eventos de “proyección internacional”, destacan en la oficina de Convention Bureau, que se encarga de “la captación de congresos para su celebración en la capital gallega y proporcionar a la organización los lugares que mejor se adaptan al tipo de evento en concreto”. Subrayan que están trabajando para “atraer un modelo de congreso de dimensión internacional”. Y ponen como ejemplos de ello el 30th Congress of the International Society for Forensic Genetics-ISFG 2024, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre en el Auditorio de Galicia, y el 27th European Conference on Artificial Intelligence ECAI, que tendrá lugar del 19 al 24 de octubre en el Palacio de Congresos.

Paralelamente a la actividad congresual, el pasado 26 de marzo se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea la licitación para la concesión de la gestión del Palacio de Congresos para los próximos siete años, no prorrogables. El precio de la licitación de la concesión se calcula multiplicando la cifra de negocio estimada por el número de años de concesión, y asciende a un total de 10.942.365 millones de euros, con una inversión mínima de 350.00 euros en mobiliario y equipamiento. Los criterios de adjudicación abarcan, por un lado, un canon fijo anual mínimo de 50.000 euros y otro variable de un 5,5% sobre el importe neto anual de la cifra de negocio, y también la posibilidad de mejorar los días de libre disposición para las administraciones consorciadas, que mínimo deben ser 20. Se puntuará asimismo la propuesta organizativa y de funcionamiento, y el programa de conservación y mantenimiento de las instalaciones.

La licitación sigue la previsión planteada por el Consorcio de Santiago, en vistas a una adjudicación y concesión nueva en vigor el 1 de octubre de 2024, mes para el que está previsto que el Palacio de Congresos recupere su actividad habitual. La nueva empresa concesionaria deberá garantizar la gestión del mismo durante los próximos siete años, hasta 2031, durante los cuales deberá ejecutar la propuesta organizativa y de funcionamiento ofertada.

Actualmente, el Palacio de Congresos está cerrado al público debido a las obras de sustitución de la cubierta del edificio, pero las empresas interesadas podrán visitarlo de cara a la elaboración de sus propuestas.