Teléfonos, llaves, un dron o un taladro: así son los objetos que se pierden en Santiago

Un total de 1.420 objetos perdidos fueron recogidos en la oficina de la Policía Local de Santiago el año pasado. Desde los más frecuentes como teléfonos móviles y llaves de casa o del coche, hasta los más insospechados como drones, carritos de bebé, una silla de ruedas o un taladro, el año pasado muchos ciudadanos pasaron por estas dependencias para entregar o intentar recuperar algunos de ellos. Ahora, el Concello acaba de publicar en su Taboleiro de Anuncios la relación de objetos perdidos del 2023, que mantendrá expuesta hasta el 8 mayo para realizar consultas al respecto.

Las estadísticas avalan que merece la pena intentarlo y no dar nada por perdido de manera definitiva puesto que un 83% de los objetos registrados fueron entregados a sus propietarios, mientras que los restantes o no fueron reclamados, o no se pudo contactar con nadie a quién pudiera pertenecer. Esta tasa suele estar entre el 80% y el 85% todos los años, según explica el oficial Antonio Malvido, responsable de la oficina. “Isto é un traballo constante de todos os días. O primeiro que se procura é localizar a persoa porque sabemos todos que cando perdes algo, estás intranquilo”, explica.

Los móviles son el objeto que más se pierde

Una caja con teléfonos móviles extraviados en la oficina de objetos perdidos de la Policía Local de Santiago / Jesús Prieto

Si hay un artículo predominante entre los que recoge la oficina, es el teléfono móvil. En 2023 llegaron a estas dependencias 416 y fueron devueltos 301, un 72,35%. Para la gestión de estos dispositivos, Malvido indica que mantienen una estrecha colaboración con la Policía Nacional para cotejarlos con las denuncias realizadas. Para identificarlos se utilizan diversas fórmulas, siendo la más fiable la del código IMEI –un número identificativo único de cada teléfono–, aunque en caso de que el propietario no lo tenga a mano, si va a reclamar el aparato se le pide que introduzca el código PIN.

La variedad es muy amplia, pero además de los teléfonos, abundan en la oficina las llaves de casa o del coche, gafas, bolsos y carteras, aunque estos últimos son más fáciles de entregar a sus dueños porque suelen contener documentos que los identifican. Las devoluciones pueden complicarse si la persona reside fuera, aunque puede autorizar a otra a su recogida e incluso se recurre a los servicios de paquetería para enviar algún objeto. En una ocasión, Malvido relata que fueron al aeropuerto a llevar una tablet a alguien que la había perdido y estaba a punto de coger un avión.

Premio al buen ciudadano

La ley marca que en caso de encontrar algún objeto, la obligación es devolverlo, pero “non o fai todo o mundo”, recuerda Malvido, especialmente con el dinero o los artículos valiosos. Eso sí, si nadie lo intenta recuperar en un plazo de dos años después de entregarlo a las autoridades tiene derecho a reclamarlo como propio. Transcurrido este tiempo, el agente indica que se notifica la posibilidad de ir a recogerlo, puesto que “unha persoa que fai entrega dun sobre con cartos, por exemplo, merece unha recompensa”, sostiene.

Así, relata que el año pasado entregaron un sobre con más de 1.000 euros a la persona que lo había encontrado y esperó pacientemente a quedárselo de manera legal. En una situación así, también indica que, de no existir pruebas de a quién pertenece, si aparece alguien para reclamarlo, se intenta probar su propiedad a través de la descripción del sobre, el lugar donde se perdió o el tipo de billetes en los que está la cantidad en cuestión.

No todos los objetos son tan atractivos, por lo que muchos se acumulan en el almacén de la Policía Local, que actualmente mantiene los enseres recogidos desde 2018. Por ello, transcurrido el plazo y realizados los trámites legales, pasan a ser propiedad municipal y se realizan subastas periódicamente para tratar de darles salida. La última se celebró hace cuatro años y se prevé otra dentro de poco.

El día más ajetreado

A pesar del tirón turístico de Santiago, la mayor parte de los objetos perdidos son de personas de Santiago y de los municipios limítrofes. En la temporada alta sí se aprecia un aumento de las cosas extraviadas por visitantes, aunque si hay unas fechas especialmente ajetreadas en los últimos años son las del festival O Son do Camiño.

Malvido revela que “cando remata, hai unha relación de obxectos tan grande que temos que poñernos tres horas a seleccionar e apuntar todo”. En las fiestas del Apóstol también hay más trabajo, pero no tan intenso como el que genera el festival. Así, el oficial apunta que “a cantidade de obxectos é incrible, entre 150 e 250”.

De este modo, Malvido recomienda consultar con este departamento a través del teléfono 981542441 o de la dirección de correo electrónico objetosperdidos@santiagodecompostela.gal. Aunque la mayor parte de los objetos devueltos son los que se reclaman en las primeras horas o días, Malvido sugiere a la ciudadanía que insista porque hay comercios, por ejemplo, que guardan cosas por si aparecen sus dueños y las llevan a la Policía Local unos días más tarde. Por todo ello, aquí cabe aplicar la máxima de que la esperanza de recuperar un objeto es lo último que se pierde.