“He sido fan de otra gente y hoy, cosas de la vida, hay gente que me sigue a mí”

“Lo más bonito de estar enamorado es el silencio”. Así comienza la lectura del vídeo que tiene anclado en su canal de Tiktok el escritor gallego Defreds, alias de Jose Ángel Gómez Iglesias (2 de octubre de 1984, Vigo). Ha visitado Santiago para presentar su nuevo libro,Amanecer (Edita Espasa es Poesía). Seguido en dicha red china por 7.000 personas, lejos del millón que suma en Instagram (950.000), Defreds firma su duodécima obra, dato que subraya que es un autor consolidado aunque aún haya quien le niegue el saludo en esa comunidad literaria donde si la envidia fuera agua ya se habrían hundido los cinco continentes. Defreds atiende a EL CORREO GALLEGO en el jardín del hotel Virxe da Cerca, con su flequillo levantado y unas gafas de sol Ray Ban propias de David Summers, cantante de su grupo favorito, Hombres G. “Les vi actuar el pasado año en Santiago, en el O Gozo Festival”, aclara.

Cada apartado del libro lleva por título el nombre de otros suyos previos, ¿es un mero juego verbal o busca darle un sentido de recopilación a este volumen a modo de mirada hacia atrás?

Es un poquito un juego. Mis libros suelen ser siempre de relatos variados, no es que tengan un orden en sí, pero esta vez los he organizado un poco mejor porque me apetecía recordar los libros anteriores y las etapas previas y, como este libro es tan variado y alude a tantos temas, se hace una reflexión sobre ello. Y el título, Amanecer, alude al comienzo del día porque este libro para mí es como un nuevo comienzo. Lo he trabajado mucho y viene después de unos años de luces y sombras, en los que he estado un poco más triste, un poco más decaído y, durante el último año, al contrario, he estado más contento, con muchas ganas, y el libro me ha salido más optimista, aunque también cite alguna cosa mala. Al abrirlo y leerlo, siento que lo he trabajado mucho, y que he tratado temas que no había tratado antes.

Guiño a su hija y fan de Hombres G

¿Cómo por ejemplo?

La salud mental, la depresión, la familia, los fallecimientos de familiares, también el amor y el desamor, como siempre toco, y se incluye también un cuento pequeño para mi hija, que se llama Valentina. Es una especie de carta cuento para ella. Le ha gustado mucho y ahora que tiene seis años se está empezando a dar cuenta de que escribo libros y de que salgo en el periódico y estas cosas, así que está emocionada. Le hace ilusión que le pregunten en el cole si voy a leerles un cuento...

¿Y dónde estaba usted con seis años, en que contexto respecto a los libros?

Es interesante esa pregunta porque hoy los niños ya no leen tanto porque tienen muchas más opciones, tele a la carta, tablets, móviles y demás, y yo era un niño al que se le inculcó bastante la lectura. Mi madre me traía libros del Círculo de Lectores y de los ocho años en adelante ya me empezó a gustar mucho leer, incluso más que escribir, y eso que siempre he escrito mucho. Me gustaba ir a las librerías, que me regalasen un libro... y luego, más tarde, mi madre me enganchó a los libros de miedo de Stephen King, y me hice súper fan, leí muchísimos, y todavía tengo esa colección en casa de mis padres, guardada en mi antigua habitación que hoy es casi la habitación de mi hija cuando ella va.Todavía están ahí mis libros de entonces, y otros en el trastero, los tengo todos localizados aunque mi madre me diga a veces que me lleve cosas. A mi madre le debo también ser fan de la música de Hombres G, y al ser algo conocido he podido tratar con ellos, incluso me invitaron a su concierto de la inauguración de su gira de los 30 años, y esos discos, también los tengo en casa de mis padres. He sido fan de otra gente y hoy, cosas de la vida, hay gente que me sigue a mí.

Libro ilustrado por Naranjalidad

Amanecer es un libro ilustrado, ¿se debe a la necesidad de dar un plus o a una idea creativa?

Amablemente pedí que fuera ilustrado, y pedí que lo hiciera Naranjalidad (Beatriz Ramo), que ya ilustró Sempiterno, el libro que saqué en 2018, y este nuevo libro conecta con aquel momento del bum.

Si aquel fue ‘el momento del bum’, ¿cómo define el presente?

Sinceramente, estoy muy contento, por una sencilla razón: han pasado nueve años, camino de diez, desde mi primer libro, y es increíble que todavía me mantenga ahí y haya creado como una carrera literaria porque un bum puede suceder, como sucedió entre 2015 y 2019, cuando todo el mundo te llama, hay firmas de horas con largas colas... y hoy hay colas no tan largas, pero puedes tratar más con la gente, y esa calma siempre se agradece.

Serie y agradecimientos

En pocos libros la autora o el autor, aparte de escribir agradecimientos sobre su familia y otras personas allegadas, escriben: “Gracias a mí”. ¿Por qué lo ha hecho?

No es por fliparme o por mi trabajo, es más bien un: “Gracias a mí por no rendirme en los momentos complicados, que los he tenido”. A veces se agradece a todo el mundo y tú mismo también necesitas darte las gracias y no lo haces, y yo creo que es necesario. Tú a lo mejor has sobrevivido ante malos momentos, has luchado y también te lo agradeces porque eso tiene su mérito.

¿Alguna recomendación cultural para acabar?

Ahora estoy viendo The knick, serie de HBO de 2014, y me está gustando. Muestra como eran los hospitales de Nueva York en 1900.