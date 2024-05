El PP justifica las demoras en Oncología del CHUS por la "imposibilidade" de cubrir ausencias del personal

El PP justificó este jueves las demoras que sufren los pacientes de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para someterse a revisiones por la "imposibilidade" de cubrir ausencias del personal. En respuesta a una iniciativa del BNG en la Comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia para "dimensionar" la plantilla de todas las categorías y realizar "unha mellor planificación" de la actividad asistencial, la diputada popular, Encarnación Amigo alegó que "hai unha imposibilidade de cubrir as ausencias porque non hai oncólogos nas listas para facer susbstitucións".

Amigo también aseguró que "a boa xestión da Área Sanitaria amortiguou esta situación" porque "os casos máis urxentes non sufriron demoras". El PP votó en contra de la iniciativa y acusó a la parlamentaria del BNG, Iria Carreira, de "crear alarmismo" por la manera en la que defendió la propuesta.

"A situación é dramática"

En su intervención, Carreira se hizo eco de las reclamaciones de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, que recientemente acudieron a la Valedora do Pobo para denunciar esperas de más de ocho meses para la revisión de un cáncer. La diputada nacionalista calificó la situación de "dramática" y criticó que las demoras en algunos casos "superan o dobre do tempo que lles estipulan".

"As consecuencias son obvias sobre a sáude física das pacientes, poden medrar os tumores, aparecer outros novos ou metástases", añadió, además de referirse a las consecuencias sobre "a saúde mental". Además, explicó que los pacientes se sienten "abandonados" y que todo ello es consecuencia de un "problema estrutural de falta de persoal", que "non é novo nin descoñecido" para la Xunta.

"Recoñecemento do fracaso"

Por su parte, la diputada del PSdeG, Patricia Iglesias, indicó que la situación de este servicio viene derivada de un "problema de xestión". A su juicio, el relevo del conselleiro de Sanidade en el nuevo Gobierno gallego supone un "recoñecemento do fracaso" por parte de su presidente, Alfonso Rueda.

Iglesias también denunció que "o CHUS está nunha conxuntura crítica pola falta de persoal, algo que "vén desde hai anos polo desmantelamento que sofre a Área Sanitaria". Tanto los socialistas como Democracia Ourensana apoyaron la iniciativa del BNG, que no fue aprobada por el rechazo del PP.