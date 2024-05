Senén Barro: “O congreso de IA en Santiago terá proxección internacional no tempo”

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) vén de conceder o Premio Especial CPEIG ao Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago (CiTIUS) pola organización da ECAI 2024 (European Conference on Artificial Intelligence), o encontro científico máis importante de Europa no ámbito da intelixencia artificial. O evento, que regresa á capital galega por segunda vez en catro anos, desenvolverase do 19 ao 23 de outubro, convertendo a Compostela e Galicia nas capitais mundiais da intelixencia artificial.

O director científico do CiTIUS, Senén Barro Ameneiro, recollerá o galardón na XVI Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia que se celebrará o 21 de xuño no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago.

O premio é “unha gran satisfacción” para Senén Barro. En conversación con EL CORREO GALLEGO, sinala que “recibir recoñecementos públicos pola labor que desenvolvemos sempre é unha alegría, pero aínda é maior se quen fai ese recoñecemento é unha organización tan prestixiosa como o Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia”.

A conferencia ECAI reunirá ao longo dunha semana a máis dun milleiro de investigadores e profesionais da intelixencia artificial de universidades, centros públicos e empresas. En palabras de Barro, “chegarán de todo o mundo”. Isto tradúcese nun congreso “bandeira da IA europea, e un dos máis importantes do mundo”.

Senén Barro non dubida en que nese tempo Compostela se vai a converter na capital mundial da IA, pero para él aínda é moito máis importante “a visibilidade e proxección internacional que terá no tempo o feito de organizar este gran evento, tanto para Santiago como para o conxunto de Galicia”.

O evento do vindeiro 21 de xuño é, ademais, un punto de encontro entre as colexiadas e colexiados do CPEIG e un gran número de empresas e profesionais TIC de Galicia, que conta cunha destacada participación de cargos empresariais, institucionais e políticos. A Noite é xa unha gala consolidada onde o Colexio profesional pretende mostrar a sociedade o traballo desenvolto por enxeñeiras e enxeñeiros en informática dentro da sociedade da información e as iniciativas relacionadas co ámbito das TIC.

O CiTIUS lidera proxectos europeos e cátedras universidade-empresa

O CiTIUS participa en nove proxectos europeos, liderando algúns tan importantes como HYBRIDS, unha iniciativa paneuropea para a detección de desinformación, discursos de odio e noticias falsas en Internet; NL4XAI, un proxecto que proporciona as máquinas tecnoloxías de linguaxe natural para que poidan explicar o fundamento das súas decisións; e MENELAOS_NT, un consorcio internacional que busca aplicar tecnoloxías intelixentes para integrar de xeito óptimo datos de sensores de diferentes tipos, tanto a nivel macro como microscópico, co obxectivo de explorar o medio ambiente de maneira multimodal.

Ademais, é o único centro de investigación en España que lidera dúas cátedras universidade-empresa concedidas polo Estado no presente ano: CAMELIA, un proxecto en colaboración coa empresa Plexus Tech, centrado no ámbito da intelixencia artificial aplicada á medicina personalizada de precisión; e a Cátedra Chip Televés-USC, enfocada no campo do deseño microelectrónico.

Tamén lidera, conxuntamente co Instituto da Lingua Galega (ILG), o Proxecto Nós, que ten como obxectivo desenvolver os recursos tecnolóxicos que sitúen ao galego na sociedade e na economía da intelixencia artificial, como acontece xa con desenvolvementos como o primeiro tradutor neuronal libre ao galego a partir do castelán, inglés, catalán e éuscaro. Ademais, Nós forma parte do Proxecto ILENIA, financiado polo PERTE Nova economía da lingua, para impulsar de xeito cooperativo as tecnoloxías lingüísticas nas linguas do Estado, e da estratexia española para o desenvolvemento de modelos fundacionais, que hoxe son a vangarda da IA.