La plataforma logística de mercancías de Santiago estará operativa a finales de 2025

Más de un centenar de vehículos entran cada mañana en el casco histórico de Santiago para realizar el reparto de mercancías. Algunos de ellos son de más de 20 toneladas de peso, por lo que causan un importante deterioro en el patrimonio de la zona monumental de la capital gallega. Es por ello que tanto la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, como el presidente de Mercasa, José Miñones, incidieron ayer en la importancia de la puesta en marcha de la plataforma logística de mercancías que se construirá en el polígono del Tambre, en un espacio de 78.000 metros cuadrados situado entre Mercagalicia y Trameve. En este sentido, indicaron que el objetivo es que se cumplan los plazos que estaban previstos, lo cual significa que las obras comenzarán a finales de este año, con la intención de que el nuevo centro logístico esté operativo en el tramo final de 2025.

Durante un encuentro en el Pazo de Raxoi, al que también asistieron Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia; y Xan Duro, concejal de Mercados; Sanmartín y Miñones también avanzaron la intención de aprovechar esta nueva infraestructura para crear en la capital gallega un “nodo logístico de distribución” para todo el Eje Atlántico y el noroeste peninsular. Blanco, por su parte, confirmó que este proyecto cuenta con el respaldo del Estado. “Imos tratar de que este compromiso coa capital de Galicia se materialice; é un proxecto que pode dar un impulso á propia economía de Santiago”, afirmó el delegado del Gobierno en Galicia.

Además, Miñones destacó que Mercasa “é unha empresa estatal que garante a distribución de produtos frescos como froitas, hortalizas, carne e peixe a máis de 30 millóns de persoas, o que representa o 70 % das froitas, verduras e hortalizas que se consomen nos fogares españois e o 50% da carne e do peixe”. “Estas cifras”, subrayó, “poñen de relevancia o papel público de Mercasa”. Y añadió: “En Mercagalicia distribúense 6.200 toneladas de froitas e hortalizas nunhas plataformas e desde unha rede de mercas que queremos seguir potenciando en colaboración directa cos concellos, cos distribuidores, grosistas e grandes empresas de loxística”.

En este sentido, señaló que “este centro loxístico é unha gran oportunidade para Galicia, xa que é un proxecto piloto que se engrena nesta estratexia de Mercasa definida para os próximos cinco anos, onde unha das liñas vai ser a sustentabilidade e, dentro dela, un obxectivo é a mobilidade sustentable con proxectos piloto de distribución de última milla como poden ser o caso da cidade histórica de Santiago e de Granada”.

El presidente de Mercasa trasladó, además, “a plena coincidencia co Concello para que Santiago se converta nese nodo do noroeste como centro loxístico de distribución de produtos frescos, máis alá da distribución da loxística por esas conectividades, polo emprazamento e aposta para o futuro desas mercadorías para transporte a través de tren e do Corredor Atlántico”.

Durante el encuentro en Raxoi también se exploraron “as posibilidades de colaboración de apoio aos mercados, que teñen unha importancia fundamental para Santiago”. “Dentro desa estratexia, Mercasa quere ampliar a liña de negocio que trata sobre a mellora da relación dos concellos, co comercio, cos mercados e prazas de abastos”, apuntó Miñones, quien brindó “a experiencia de 50 anos e o talento de Mercasa para buscar a mellora dos mercados municipais para incentivar o consumo”.

Diversificación económica

Mientras, la alcaldesa afirmó que el objetivo de esta reunión de trabajo fue “xerar dinámicas de impulso, de colaboración e de potenciación do que significa Mercagalicia para Santiago”, explicó Sanmartín. “Analizáronse propostas de colaboración futura onde un dos elementos fundamentais vén derivado da proximidade e das sinerxías que poden existir entre Mercagalicia e a plataforma loxística, para converter Santiago nun centro loxístico fundamental, máis ambicioso, de distribución de mercadorías para a Cidade Histórica, mais tamén para afondar na diversificación económica, que permita potenciar a industria e a relación entre sector primario e industria, para buscar un maior equilibrio co sector servizos”.

Sanmartín remarcó, además, las cualidades positivas de Compostela en cuanto a ubicación, ya que es un “lugar xeograficamente ben situado e con infraestruturas e conexións como o aeroporto, a intermodal, o orbital, o futuro orbitaliño e poder facer dese lugar, dese polo, un importante centro loxístico de distribución de mercadorías para o conxunto do noso país”. Además, subrayó que la creación de este centro logístico sería una manera de “potenciar” el sector industrial en Galicia para caminar hacia el equilibrio necesario entre la industria y el sector servicios, que actualmente predomina en la ciudad. Asimismo, Pedro Blanco insistió en que este proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Pesca, pero también, dijo, de todo el Gobierno a fin de que esta iniciativa sea una realidad “antes que despois”.

Plazos

Ya más a corto plazo, tras la reunión celebrada ayer en Raxoi indicaron que el compromiso es que las obras de la plataforma logística de mercancías comiencen conforme a los plazos que estaban previstos. La intención es que los trabajos, cuyo plazo de ejecución es de ocho meses, comiencen a finales de este año y que el centro esté operativo en el tramo final de 2025.

Objetivos

El nuevo sistema de reparto que se pondrá en marcha en Santiago se fija como objetivo reducir el volumen de emisiones contaminantes vinculadas al transporte de mercancías mediante el uso de vehículos eléctricos. “El plan pretende también racionalizar el acceso a la zona histórica, tendiendo hacia cero vehículos para liberar el espacio público, reducir accidentes y frenar el deterioro del firme”, tal y como recoge el informe del proyecto elaborado por el Consorcio de Santiago. Además, el establecimiento de un proyecto de distribución de última milla estará en un principio asociado a productos alimentarios para el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca).

Entre los objetivos también se incluye que pueda servir como modelo en la distribución alimentaria y permita valorar su incidencia en la cadena de distribución de la misma. Además, este centro logístico actuará también como proyecto piloto para la progresiva incorporación de modelos centralizados de logística urbana en el resto de la ciudad, “reduciendo la presión sobre tráfico y estacionamiento, así como las emisiones asociadas al transporte”.