Santiago roza el 100% de ocupación hotelera días antes de que arranque O Son do Camiño

Falta poco más de una semana para que arranque O Son do Camiño, que congregará en O Monte do Gozo a más de 40.000 personas para ver a Green Day, J Balvin o Pet Shop Boys, y la ocupación hotelera en Santiago roza ya el 100%.

La Asociación Hostelería Compostela señaló a los medios que la ocupación, suele ser en torno al 97,4% a 22 de mayo, ya en temporada alta. Aunque hay muchos establecimientos ya completos, apuntan que todavía quedan camas libres en algunos hosteles y habitaciones en establecimientos de las afueras de la ciudad.

Con todo, matizan que el lleno no se debe solo al festival y destacan que mayo es ya de por sí un mes de "ocupación alta", "con mucho turista extranjero porque coincide con periodos vacacionales", además señalan que los fines de semana suele haber ya una ocupación "muy alta" solo con turistas.

O Son do Camiño ayuda, sobre todo, a los establecimientos hoteleros que se encuentran fuera del casco histórico, muchos de ellos ya en el 95% y "probablemente, en el 100%" para esos días.

GREEN DAY, J BALVIN Y MELENDI

O Son do Camiño volverá a reunir a más de 40.000 personas en la que será su quinta edición. Entre el jueves 30 de mayo y el sábado 1 de junio, el Monte do Gozo albergará las actuaciones de Green Day, J Balvin y Thirty Seconds to Mars, entre otros.

El festival nació en 2018 con el objetivo de "poner a Galicia en el mapa del turismo musical nacional así como promocionar dos de los principales estandartes de la cultura gallega: el Camino de Santiago y el Año Santo".

Además, contará de nuevo con Estrella Galicia como principal sponsor privado. La compañía gallega lleva colaborando con el festival desde su primera edición.

Vista aérea del Monte do Gozo durante la edición de O Son do Camiño 2023 / O Son do Camiño

El festival arrancará de la mano de artistas internacionales como Green Day y J Balvin, acompañados por otros nacionales como Arde Bogotá, Fernandocosta y Berto. También estarán The Interrupters, Mattn, Hot Milk y Maryland.

El nuevo y tercer escenario del festival santiagués Son Electro by Repsol, especializado en la música electrónica, contará el jueves 30 con Trym, Patrick Mason, Daria Kolosava, Kalte Liebe (Live), Parkineos, Barbara Lago y Kike Varela.

El viernes 31 estarán en Santiago Pet Shop Boys, Myke Towers, Love Of Lesbian, Natos y Waor, Icona Pop, La Oreja de Van Gogh, Recycled J, Judeline, Marilia Monzón y Monoulious DOP estarán en los dos escenarios del mítico auditorio. Por su parte, en Son Electro by Repsol estarán Solardo, Ben Hemsley, Viviana Casanova, Cristina Tosio, Toni Varga y Richi Risco.

Ya en la última jornada, será el turno de Thirty Seconds To Mars, Melendi, Tom Odell, Rels B, Wade, Ana Mena, Baiuca, BB Trickz, Carlos Ares y New Wave Kill. En Son Electro By Repsol, Vitalic (Live), Tiida, Âme Hendrik Schwarz (Live9; Héctor Llamazares, Karras Martínes y Grobas.