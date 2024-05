A USC inicia un plan para garantizar a seguridade do edificio da facultade de Xeografía e Historia

A USC xa traballa en definir un plan inmediato de intervención para garantizar a seguridade do edificio da facultade de Xeografía e Historia, despois dos danos atopados na cara superior do forzado do baixo cuberta, na zona de depósito de libros sobre a sala de lectura principal da biblioteca. De forma inmediata, aínda que provisional, a institución procederá ao traslado dos fondos bibliográficos aí aloxados. Esta cuestión foi analizada este venres polo xerente da USC, Javier Ferreira, nunha xuntanza co decano da facultade de Xeografía e Historia, Marco Virgilio García Quintela, e co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras. Dende a institución compostelá sinalan a EL CORREO que o custo do traslado de 150.000 volumes será de 1,14 millóns de euros.

A raíz dun informe técnico previo fixáronse unha serie de actuacións a realizar como o cambio de dirección de disposición das estanterías, “para favorecer un mellor reparto das cargas entre as viguetas do forxado”. Tamén se vai a reducir a carga das estanterías. “A recomendación é cargar ata unha altura máxima de 80 cm para cumplir co valor de sobrecarga de uso máximo. Isto implica que se poderán empregar 2 dous 5 niveis dispoñibles por estantería”, comentan. Esta actuación será a primeira fase dunha intervención integral da biblioteca, orzamentada en 6,78 millóns de euros, que “garantiría a seguridade estrutural así como a mellora do comportamento enerxético destes espazos e a racionalidade de uso das estancias”.

A xuntanza súmase ao chamamento realizado dende a USC ás institucións do Consorcio de Santiago (Concello, Xunta de Galicia e Goberno de España), autor do Plan Director da Facultade que contempla a necesidade de acometer unha profunda reforma do edificio, afectado polo paso do tempo e por deficiencias estruturais que repercuten na seguridade e na habitabilidade do edificio.