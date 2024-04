La USC espera una ayuda energética para reformar el Colegio Mayor San Clemente tras dos años cerrado

Proyectado ya en la Segunda República por el arquitecto Jenaro de la Fuente, el Colegio Mayor San Clemente era uno de los cinco edificios previstos en la época para alojar a los estudiantes de la Universidade de Santiago (USC). Finalmente su construcción se demoró hasta el año 1942 y de las intenciones iniciales tan sólo se materializaron otros dos inmuebles, Fonseca y Cadarso. Cuando la residencia cumplió 80 años, en abril de 2022, la USC decidió cerrarla para acometer una rehabilitación integral del interior del inmueble, ya muy deteriorado. Se convocó una licitación, pero finalmente se frenó el concurso público. El gerente de la institución académica compostelana, Javier Ferreira, explica que en ese momento la Xunta abrió una convocatoria para solicitar ayudas públicas para instalar calefacción con geotermia y aerotermia y decidieron presentarse. Por el momento sigue sin resolverse.

La USC esperará a ver si consigue la subvención y de hacerlo tendrá que reformular el proyecto de obras y volver a licitar la reforma del interior del inmueble. En total se piden 794.535 euros, para instalar 2,4 megavatios que darían también servicio a Fonseca y Cadarso. En diciembre del año pasado se presentó toda la documentación. Ferreira indica que desconocen en qué plazo podría resolver el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) dependiente de la Xunta. El gerente de la USC explica que se trata de una convocatoria que sigue abierta y se pueden presentar más candidatos hasta el año 2025, pero en cualquier momento la administración autonómica podría decidir.

El exterior está rehabilitado

San Clemente es el único de los tres colegios mayores del Campus Sur en el que no se ha completado la reforma. Mientras las obras están acabadas en Fonseca y en Cadarso, el edificio del año 42 tan sólo ha visto rehabilitado el exterior. “Era un problema estructural, envolvente, fachadas, tuberías... No podíamos mantenerlo abierto”, indica Ferreira para justificar el cierre de una de las residencias más emblemáticas de Santiago, que contaba con 56 habitaciones individuales y 9 dobles, con baño. Pese a la clausura, la USC precisa que no menguó la oferta para los estudiantes. “Se cerró el edificio pero se incrementaron plazas en otras centros”, asegura Ferreira. En el resto de residencias del sistema público de la USC siempre hay plazas reservadas para profesores visitantes y se tiró de este recurso para no disminuir un servicio muy demandado por los alumnos en una ciudad en el que los precios de la vivienda de alquiler se han incrementado sustancialmente en los últimos años.

Reformulación

La idea inicial de reforma del inmueble preveía una inversión de casi 5,3 millones de euros para solucionar las deficiencias del edificio y acondicionar 55 habitaciones destinadas a estudiantes. Pero la USC estudia dar una vuelta a sus planes. “Estamos ahora aprovechando este impasse que nos generó la convocatoria de Inega para redefinir el proyecto”, indica Ferreira. La USC quiere reordenar las plazas residenciales y apartamentos que se ofrecen a profesores dispersos por distintos centros de ambos campus y el Colegio Mayor San Clemente podría jugar un papel clave en este proceso.

En estos momentos la institución académica compostelana cuenta con 17 habitaciones para profesores visitantes en el Burgo das Nacións, 20 en Monte da Condesa, 2 en el Cadarso y 7 en Fonseca. Además, la USC dispone de 16 apartamentos completos para alojar a aquellos que llegan acompañados de sus familias. De ellos seis se ubican en la Casa de Europa, situada en el parque de Vista Alegre, que también funciona como hotel con otras seis habitaciones. Pero ofrecer este servicio en la Casa de Europa le cuesta a la USC unos 80.000 euros al año, ya que cuenta con personal de recepción las 24 horas y no cubre costes. Los precios de las habitaciones para profesores de la USC oscilan entre los 25,5 euros diarios en cuartos individuales, 43 en dobles y de 48 a 54 euros en apartamentos en función de su tamaño. Las estancias largas se pagan con descuento por lo que un profesor de fuera que venga a trabajar a la USC desembolsa 642 euros al mes por un piso pequeño y 703 por uno mediano.

“Nuestra idea es concentrar este tipo de equipamiento en el Colegio Mayor San Clemente porque ahora hay una cierta dispersión” y así reducir costes, explica Ferreira. Todavía no hay nada cerrado, pero la idea es que se mantengan también en este edificio habitaciones para los alumnos. “Por ahora lo que tenemos previsto es que dos plantas se destinen a profesorado y una a alumnado. Lo que no queremos es perder plazas para estudiantes”, recalca el gerente de la USC.

Atraer talento

Además del alojamiento a los universitarios la atracción de talento investigador o docente es otro de los puntos que se busca con el reordenamiento de las plazas para el profesorado. “En otros países es muy frecuente que en la oferta que te hagan se ofrezca un apartamento a precio muy bajo en el centro del campus. Eso hace mucho más atractiva la propuesta”, explica Ferreira, quien indica que este alojamiento va destinado a aquellos que llegan a la USC con contratos de seis meses a un año.

Para mejorar la oferta de plazas para los estudiantes, Ferreira recuerda también que a principios de marzo se firmó un convenio con el Concello de Santiago. “A cualquier empresa que quiera gestionar algún edificio como equipamiento residencial nosotros les daremos apoyo si cumplen algunas condiciones”, asevera el gerente. Ferreira indica que están ya en conversaciones con Bestinver, el fondo de Acciona que ya ha solicitado licencia para rehabilitar el antiguo hospital de Galeras y convertirlo en residencia de estudiantes y hotel.