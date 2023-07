La rehabilitación de la cafetería de la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago está prevista que comience a principios del próximo año. La intervención implicará un coste de unos 600.000 euros, que la institución no va a tener que asumir. “En principio imos propoñer un modelo de contrato polo que quen resulte adxudicatario terá que facer a obra e amortizará o custo que realizou cun pequeno canon que lle permitirá explotar o local. Así, nuns meses a cafetería estará completamente renovada e poderase despois prestar unha especie de concesión de obra pública”, explica en detalle a este medio el gerente de la USC, Javier Ferreira.

La previsión es que el proceso de licitación se inicie en el mes de septiembre y la adjudicación será en los dos o tres meses siguientes, lo que implicará que las obras comiencen a principios de 2024. Esta situación implicará que el espacio esté cerrado durante un tiempo, pero en palabras de Ferreira, “haberá unha alternativa espacial para os estudantes como pode ser o Claustro, xa habilitado, e ademais terán acceso a máquinas vending”.

La intervención en la cafetería es para la institución compostelana “unha necesidade” al encontrarse en una situación ruinosa y teniendo en cuenta que en la misma no se está proporcionando el servicio de restauración, que sí se incluye en la mayor parte de las cafeterías de los campus de la Universidade. De esta manera, con los bonos comedor que ofrece la USC el alumnado se ve en la obligación de trasladarse a otras facultades para comer.

La segunda razón por la que se decidió realizar la rehabilitación parte de la definición en los presupuestos de hace dos años de los Espazos USC, con los que se pretende dotar de más vida a lugares que pueden servir como espacios de convivencia y de proyección social de la institución. “O fin é que sexa un espazo máis alá do que é unha cafetería. Queremos organizar concertos, actividades deportivas e culturais, e onde haxa divulgación científica”, detalla el gerente de la USC. Además, y aprovechando su amplia zona de terraza, se prevé su apertura los fines de semana a la ciudad y a sus visitantes, además de a la comunidad universitaria.

En este punto, Javier Ferreira pone en valor que la Facultade de Historia tiene un valor añadido al ser el segundo lugar más visitado de Compostela”. Sin embargo, valoran desde la institución que se necesita darle mayor visibilidad, sin pretender comercializar la universidad “nin turistificala”. Ferreira explica que la pretensión es que “cando unha persoa chegue á cidade e visite o Mercado vexa aquí unhas letras que poñen USC como unha imaxe de marca para proxectarnos a unha comunidade co fin de atraer estudantes de fóra”.

El proceso de transformación de la cafetería de Xeografía e Historia parte de un plan director redactado por el Consorcio de la ciudad que se aprobó el 18 de julio del 2022 en Xunta de Goberno local con una previsión de coste para acometer una reforma integral de toda la facultad de 24.000.000 euros. “É unha previsión que agora hai que afinar e tampouco significa que teñamos que acometela de golpe porque estamos nun espazo vivo, onde hai estudantes, docencia e investigación”, incidió.

En definitiva, ese plan director significó comenzar a realizar intervenciones en la facultad para la mejora de la misma, igual que se están llevando a cabo en otros edificios como Medicina o Química.

De esta manera, la primera mejora tuvo lugar en el Claustro, donde se hizo una pequeña reforma con la finalidad de “dotalo de vida”, que implicó un gasto total de 30.000 euros. En él se incorporaron mesas y bancos con la intención de que el estudiantado y la comunidad universitaria pueda pasar tiempo allí y utilizarlo para otros fines.

Otra actuación se ejecutó en la Unidade de Xestión de la facultad, con 300.000 euros, con el fin de recuperar la actividad administrativa de los centros y concentrarla en un espacio. “Foi unha intervención que pretende conciliar o carácter histórico do edificio, o espazo onde se ubica, cun aire de modernidade e de funcionalidade, e coa idea de crear espazos abertos e luminosos”, especificó. Como ejemplo, se creó un pequeño office para beneficio de la comunidad universitaria.

Entre ambas actuaciones, y sumando algunas otras de mayor calado como cambios en las envolventes del edificio o el aislamiento de la parte sur del bloque, donde había problemas de humedades, se han gastado unos 500.000 euros en los últimos dos años.

Ya en el año 2023 todo se centra en obras de infraestructuras que la propia Universidad no tiene capacidad de asumir. En este punto, Ferreira menciona que había esperanza con el anuncio del Real Patronato el pasado 25 de julio del 2021 de la inversión de 281 millones de euros para la ciudad de Santiago, de los que ochenta y un millones se destinarían para la rehabilitación de edificios, en los que se incluía la Facultade de Historia. “Hoxe en día non recibimos nada. Fixemos as nosas previsións orzamentarias pensando que ían chegar recursos, pero non foi así”, dice.

El gerente de la USC incide en que con las distintas reformas siempre se pone el foco en los estudiantes. “Antes era unha tradición comezar as intervencións nos despachos de profesores, pero nós preferimos comezar as actuacións polas aulas, servizos administrativos, e mesmo a cafetería”, comenta Ferreira.

En la actualidad la Universidade de Santiago cuenta con un presupuesto de 9,5 millones, cantidad que casi cuatriplica a la recogida en el plan de financiación para rehabilitar edificios del año 2017 (2.300.000 euros), y que se debe administrar para las 25 facultades y 80 edificios con los que cuenta la institución compostelana.