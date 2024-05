El realizador gallego de un vídeo de Green Day también estará en O Son do Camiño

El realizador gallego de un famoso vídeo de Green Day también estará entre el público del festival O Son do Camiño 2024, que empieza el jueves 30 de mayo con la previsión de reunir en Santiago a unas 40.000 personas por día durante tres jornadas en el recinto abiertodle Monte do Gozo. Más de nueve millones de visualizaciones suma en el canal oficial de Green Day en Youtube el video lyric oficial de "Troubled Times", obra del realizador gallego Manu Viqueira, que, desde 2020, es profesor asociado en el grado de animación y videojuegos de la Universidad de A Coruña, impartiendo las asignaturas de guion y dirección de animación.

Firmó ese clip junto a otro creativo gallego, David Rodríguez Simón (autor de los juegos tipográficos de ese montaje musical y hoy especialista en diseño y audiovisuales en el Departamento de Comunicación de Abanca).

Sentir lo que nadie

Fue Viquiera quien recibió el email que le proponía ese trabajo, le llegó de Devin Sarno, músico que entonces trabajaba en el equipo del área audiovisual de la discográfica Warner Bros, correo electrónico que, de inicio, le descolocó, según dijo en su día el propio realizador coruñés en charla con quien firma. Aceptó ese exitoso trabajo, sin saber que siete años después tendría la oportunidad de ver al famoso grupo norteamericano a pocos kilómetros de su casa, ya que Green Day tocan el jueves 30 de mayo en el festival O Son do Camiño 2024, en Santiago, como estrellas de la primera de tres jornadas en el Monte do Gozo. "Voy al concierto", asegura al contactar con él desde EL CORREO GALLEGO sobre de una jornada, la primera del festival compostelano, que él vivirá con una emoción especial y que muy pocas personas en el mundo pueden sentir, la ser parte de la carrera de uno de los grupos de rock más famosos de los últimos 40 años.

Premios

Como es lógico, aquel trabajo para Green Day hecho en Galicia logró el premio al Mejor Videoclip en la gala de los premios Mestre Mateo de 2018, promovidos por la Academia Galega do Audiovisual, galardón que Viqueira ganó de nuevo en 2019 con "Ahora o nunca", clip de La Pegatina con Macaco donde este coruñés asumió guión, dirección, postproducción y animación, contando con Milo Taboada como actor, Iñaki Gorraiz como operador y responsable de fotografía y el citado Rodríguez Simón ayudando en la dirección de arte.

Al hilo de esa inminente gira de Green Day para tocar en O Son do Camiño, Manu Viqueira recibió un encargo pero desde España y no relacionado con ese show gallego del jueves 30 de mayo en Santiago, si no con la actuación que el grupo estadounidense dará en otra ciudad española poco después, el 1 de junio, dentro del festival Road to Río babel 2024 : "(La promotora) Sonde3 me encargó un clip de 10 segundos para anunciar en las pantallas de Callao y en redes sociales que traen a Green Day de concierto a Madrid. Para eso animé el cartel hecho por Luis Toledo (de Laprisamata) con la ayuda en rigging y animación de Isabel Vila", ha indicado Viqueira en sus redes sociales.

Entre otros trabajos recientes, Manu Viqueira realizó también el trailer oficial de la última edición del festival internacional de animación Imaxinaria, celebrado en A Coruña, su ciudad natal, y también ha claborado varias veces con el festival O Marisquiño, de Vigo