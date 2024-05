El cambio urbanístico para que el Peleteiro tenga pisos protegidos se demorará: varios factores afectan al proceso

Cuando el colegio Peleteiro abandonó el centro de Santiago para construir en la parcela del Ensanche un gran centro comercial y un hotel, el actual concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, tenía 11 años. Desde 1999 el edificio continúa abandonado sin que los diferentes gobiernos municipales hayan sido capaces de que el inmueble tenga algún tipo de uso. La actual alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el propio Lestegás convencían el pasado 10 de mayo al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de que la Sareb, actual propietaria del inmueble, modificase el último proyecto presentado para incluir vivienda protegida. El nuevo giro de guión obligará al Ayuntamiento a modificar los usos de la parcela en el plan urbanístico. Un proceso que ya fracasó dos veces en el pasado por falta de acuerdo político y que tardará, como mínimo, ocho meses en materializarse. Después aún habrá que conceder la licencia.

En mayo de 2023, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) solicitó permiso al Ayuntamiento para remodelar el edificio construido en 1951 y destinarlo a un apartahotel con 40 pisos turísticos, 41 viviendas libes, tres plantas de superficie comercial, oficinas y plazas de aparcamiento. El proyecto se adaptaba a los usos previstos en el planeamiento vigente en la actualidad. Lestegás explica que en la reunión con el ministro solicitaron que al menos se incluyese un 20% de vivienda protegida. “Nos dijeron que podría ser incluso superior a ese 20 %”, recalca el edil. El concelleiro nacionalista celebra la decisión del Gobierno central y recalca la importancia de poder construir pisos a precio tasado en el centro de Santiago ante los elevados precios de la vivienda en la capital gallega. “Es importante que se haga en el centro y cambiar el paradigma de que la vivienda pública social se construya en la periferia de la ciudad”, sostiene.

Por el momento la Sareb no trabaja en la modificación del proyecto. Fuentes de la sociedad indican que siguen tramitando la licencia actual a la espera de que se cambie el plan urbanístico. La duración de este proceso, reconoce Lestegás, “depende de muchos factores”, pero los trámites se prolongarán “durante ocho meses como mínimo”. Hay que hacer una aprobación inicial del cambio de usos, provisional y luego definitiva, con fases de exposición pública que tienen sus tiempos establecidos. Pero, sobre todo, hace falta que haya consenso entre los diferentes grupos políticos y el cambio en el PXOM (Plan Xeral de Ordenación Urbanística) se apruebe en el pleno.

El concelleiro de urbanismo confía en que a la tercera vaya la vencida. “Veo voluntad de todo el mundo de resolver esto”, subraya. Lestegás recuerda que el tomó posesión hace un poco menos de un año y se desvincula de los anteriores intentos frustrados de modificar el planeamiento. Para lograr que el nuevo proyecto para la parcela del Peleteiro salga adelante, el bipartito necesita por lo menos el voto a favor del PSOE. La postura del grupo socialista, asevera la exconcelleira de Urbanismo Mercedes Rosón, “será la que siempre adoptamos las socialistas: responsable y con altura de miras”. Rosón asevera que “cuando exista un acuerdo con la propiedad y, por lo tanto, seguridad jurídica para efectuar el cambio de usos necesario, nosotros apoyaremos el proyecto buscando la mejor solución posible para una parcela estratégica del Ensanche”.

Los socialistas recuerdan, sin embargo, que ellos no contaron con el apoyo ni de Compostela Aberta ni del BNG para poner en marcha el proyecto que habían acordado con la Sareb y que además de contar con vivienda protegida, incluía también una plaza pública más grande. El PSOE tampoco había apoyado en su día la propuesta de cambio urbanístico que llevó a pleno el Ejecutivo de Martiño Noriega (CA) para la parcela. “El problema era la edificabilidad, que se reducía en cuatro mil metros cuadrados y ahora no se toca. Se mantiene en casi 24 mil cuando nosotros lo bajábamos a 19 mil. Por lo tanto, que no nos vendan este acuerdo como un éxito porque no lo es”, subraya Rosón, quien destaca además que el Gobierno de Pedro Sánchez, mostró su compromiso con el problema de la vivienda y su voluntad de colaborar en esta situación. “Eso evidencia que el Partido Socialista, una vez más, está a la altura de las circunstancias, no como hizo la propia alcaldesa”, recrimina a Sanmartín.

Intenciones

Rosón recuerda también que por el momento el bipartito no ha mostrado ningún acuerdo o plan por escrito. “Lo que hay son declaraciones de intenciones, que pueden ser las mejores, pero no dejan de ser intenciones”. El líder de los populares compostelanos, Borja Verea, prefiere por el momento no adelantar cuál será el sentido de su voto ante un posible cambio del PXOM por el mismo motivo. “Habrá que conocer primero cuál es el proyecto definitivo, partimos de la base de que la información que tenemos es poca y por la prensa”, subraya. Para Verea, la parcela de Peleteiro tenía que ser “el gran motor de modernización del Ensanche y no lo va a ser”. El líder popular considera la situación actual es un “parche” y un “fracaso” por las nefastas gestiones del BNG, PSOE y CA. “No se reduce ni un metro cuadrado de volumen, es un mamotreto aún peor que el que proponía el PSOE. ¿Si al BNG y a CA no le servía el proyecto del PSOE hace un año como es posible que les sirva este?”, se pregunta. “Nosotros defendemos más espacios abiertos, más espacios comunitarios, deportivos, sociales, más plaza, más calle y menos cemento”, apostilla.

La importancia del acuerdo con el Gobierno, recalca Lestegás, es la de lograr “resolver finalmente un asunto atascado con la mejor opción posible en estos momentos”. El edil de Urbanismo asevera que los técnicos del Ayuntamiento ya están en contacto con los propietarios de la parcela para “estudiar esa modificación del planeamiento” y que desde el Pazo de Raxoi es una prioridad absoluta acelerar “lo máximo posible” el proceso. Tras esos trabajos se conocerá finalmente con cuánta vivienda protegida contará el Ensanche para los próximos años y de qué tipo será.

Suscríbete para seguir leyendo