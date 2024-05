El pulso de los funcionarios de Santiago: Sanmartín se compromete a agilizar la estabilización de 92 trabajadores

Tras la protesta realizada el día de su patrona, Santa Rita, los funcionarios del Ayuntamiento de Santiago se reunieron ayer con la alcaldesa Goretti Sanmartín, para exponerle de primera mano sus demandas. Desde hace meses, el sindicato UGT, pedía el encuentro al que llevaron dos reivindicaciones: la estabilización del personal temporal que todavía no ha tomado posesión de sus plazas y la equiparación de niveles, ya aprobada, pero que no se ha hecho efectiva todavía. "Estamos satisfechos por haber podido hablar con ella, porque teníamos la sensación, y es algo que confirmamos, que había cuestiones que desconocía", subraya Ana Carricoba, secretaria xeral de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento. La alcaldesa se comprometió a agilizar los procesos.

UGT indica que en el caso de la estabilización, el concejal de Facenda, Manuel César, también presente en la reunión, les había trasladado que ninguno de los afectados tomaría posesión de la plaza hasta que no se cerrasen los recursos abiertos. Pero Carricoba indica que hay personal que ya tiene una resolución firme y podría ya ir empezando. "Es una cuestión que quedaron de revisar y que en la medida de lo posible se intentaría ir finalizando todos aquellos procesos que no tienen problemas ya". Además, también quedó claro, prosigue Carricoba, que la estabilización se culminará con independencia de que se apruebe o no la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o se esté en negociaciones, otra de las demandas sindicales. El Concello se comprometió, además, que en todo caso se finalizaría el proceso de toma de posesión de las plazas "durante los meses de verano", explica la secretaria de la sección sindical de UGT.

Equiparación de niveles

El otro de los asuntos que está sobre la mesa es la equiparación de los niveles. Desde el año 2010, pese a realizar las mismas tareas que sus compañeros los trabajadores públicos que fueron entrando en el Ayuntamiento lo hacían con una categoría dos niveles inferior, lo que significa que cobran menos salario con el mismo puesto de trabajo. En esta situación se encuentran 170 personas. UGT denuncia que pese a que en los presupuestos de este año el Gobierno bipartito aprobó la equiparación de niveles, salvo para la banda municipal, en la práctica todavía no se ha materializado. En el encuentro, indica Carricoba, les explicaron que no se ha podido culminar la equiparación de niveles porque aún no se ha aprobado la liquidación del presupuesto municipal del año pasado (prorrogado del año 2022). "No se ha hecho efectivo aún en nómina porque están pendientes de esa liquidación, que de acuerdo con la Ley de Acción Local, debería haberse aprobado en el primer trimestre del año".

Nuevos procesos

En la reunión también se abordaron los nuevos procesos selectivos que ha abierto el Concello de Santiago por los que se convocarán por oposición libre algo más de 60 plazas. "Lo que nos traslada es que se llevará a cabo la publicación en las próximas semanas de los procesos que quedan aún y se fijarán las fechas para los exámenes, que se celebrarán en los meses de verano", indica la representante de UGT. El problema para los sindicatos era que aún no se habían anunciado aún ni los listados definitivos de admitidos, ni los tribunales, ni la fecha de primer ejercicio para todos las convocatorias.

