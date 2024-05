El sector del taxi discrepa sobre el aumento de licencias en Santiago: unos lo ven adecuado y otros auguran la ruina

Los colectivos profesionales del sector del taxi de Santiago discrepan sobre la postura del Concello de otorgar 29 nuevas licencias fijas, además de modificar la ley para incluir permisos temporales. Desde la Asociación Radio Taxi Compostela ven excesivo el número solicitado, mientras que la Asociación de Asalariados del Taxi lo consideran adecuado, llegando a volorarlo incluso como insuficiente.

Radio Taxi augura una "ruina" para el sector

El presidente de Radio Taxi Compsotela, Jesús García, tilda de “inviable” el hecho de sumar 29 nuevas licencias porque “en inverno é unha ruina para o sector”. De este modo, considera que “terían que ir á rúa todos os empregados”. García alega que “estamos regulando paros obrigatorios de dous ou tres días por semana porque non collemos nas paradas”. Así, se pregunta que “se engadimos 29 licencias máis, canto imos ter que parar? Catro ou cinco días?”.

García, por el contrario, indica que la apuesta de Radio Taxi pasa por conceder las licencias temporales que sean necesarias en la época de mayor demanda. “Con esas 29 só no verán podería paliarse o problema, pero supoñen a ruina do sector en inverno”, insiste.

El presidente de Radio Taxi Compostela muestra su enfado con la intención de Raxoi, al considerar que “hai alguén que non escoita cando temos as reunións. Levamos desde outubro do 2020 poñendo solucións enriba da mesa e aportando documentación, pero é unha perda de tempo”. García lamenta que “as reunións non serviron para nada” porque con esta propuesta “non van mellorar nada”.

La Asociación de Asalariados del Taxi considera adecuada la petición

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Asalariados del Taxi, José Gutiérrez, indica que la opción de sumar 29 permisos más “vai na mesma liña” que las alegaciones formuladas por su entidad, ya que proponían llegar hasta 33. “Aínda que dean 29 licencias, está claro que no verán non van chegar. No inverno fan falta 30 licencias máis como mínimo e no verán non chegan”, subraya, aunque “parécenos un pouquiño insuficiente aínda”.

En cuanto a las licencias temporales, Gutiérrez asegura que “non nos opoñemos porque no verán fan falta moitos máis coches”. Así, estima que a las 29 nuevas licencias fijas sería oportuno añadir al menos otras 50 en temporada alta.

Aún así, muestra sus dudas sobre la aplicación de esta fórmula, puesto que las licencias temporales “teñen un problema porque hai que comprar un coche e atopar un chófer para iso”. En este contexto, el presidente de la Asociación de Asalariados ve que “non é fácil conseguilo porque aínda non se encontran para as que teñen fixas”.

Además, incide en que los permisos temporales “solicitamos tamén que se concedan aos empregados, non só aos titulares. Del mismo modo, se cuestiona que “non sei se vai ser rendible contratar unha persoa para catro ou cinco meses”.