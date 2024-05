Timo en el parking de un supermercado de Santiago: le roban el bolso y retiran 4.900 euros de sus cuentas

Todo pasó muy rápido. El pasado jueves, una vecina de Ordes se desplazó a Santiago para hacer la compra en el supermercado Lidl de Costa Vella. A las 12.28 pagó en caja y a las 12.49 habían desaparecido 4.900 euros de sus cuentas bancarias. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación para tratar de encontrar a los responsables del timo.

La afectada, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica que tras meter la compra en el maletero entró en su vehículo y dejó el bolso en el asiento del copiloto. “En ese momento noté que alguien daba unos golpes en la parte trasera del coche con la mano y salí”, relata. Fuera una mujer le dijo que había unas monedas en el suelo que se le deberían de haber caído. “Le dije que no eran mías y ella dijo que serían suyas entonces y ahí empecé a sospechar que igual se trataba de un timo”, explica la víctima. Cuando volvió a subirse al vehículo su bolso había ya desaparecido. “Yo no vi a nadie, debía de haber alguien compinchado, pero no lo vi, en cuestión de segundos la mujer también desapareció”, prosigue.

Intento de anular las tarjetas

La vecina de Ordes entró nuevamente en el supermercado y la encargada le prestó su teléfono. Lo primero que hizo fue intentar anular las tarjetas de crédito. La afectada asegura que no llevaba apuntado el PIN de la banca electrónica, ni el de las tarjetas de crédito en ningún lugar del bolso. “Llamé a la primera entidad, pero me salió la grabación de en estos momentos todos nuestros agentes están ocupados”, indica. Como tenía otra cuenta en otro banco contactó también y ahí sí consiguió bloquearlas. Cuando logró por fin que alguien la atendiera en la primera entidad ya le habían retirado 4.000 euros, “el máximo que permitían las dos tarjetas” desde un cajero en la zona de Restollal, a unos cinco kilómetros. También habían hecho una transferencia de otros 900 euros. Además, su cuenta bancaria aparecía vinculada ya a un Iphone que no era suyo. La afectada acudió entonces a la comisaría.

Fuentes de la Policía Nacional confirman que a finales de la semana pasada se interpuso la denuncia “donde se aportaron efectivamente los cargos realizados en la cuenta de esta persona”. La brigada de la Policía Nacional está ya realizando una investigación y analizando todas las pruebas para tratar de localizar a los autores. “En principio sospechamos que haya alguien más que la mujer que supuestamente ha cogido el bolso y se están estudiando todos los cargos y el movimiento de este dinero a través de las tarjetas”.

Sin claves PIN

Lo llamativo del robo es que los ladrones tuvieron acceso a las cuentas de la víctima, pese a que ella sostiene que no tenía en ningún lado apuntadas las claves de acceso ni a la banca electrónica, ni el PIN de las tarjetas. “A mí me parecía imposible, pero luego mi sobrino me explicó que realmente era muy fácil”, explica la afectada. Al disponer de la aplicación de banca instalada, asegura, se puede solicitar un nuevo PIN indicando “que se te ha olvidado y luego te mandan una nueva al mail o con un sms que te llega al teléfono”. La víctima muestra también su malestar con su compañía telefónica a la que llamó para intentar bloquear su móvil. “Como el titular era mi marido y pese a que tengo todos sus datos no me lo permitieron”, afirma.

Un amigo de la vecina de Ordes está alertando estos días por redes sociales del timo para que la gente desconfíe si alguien golpea su maletero y no olvide dentro del coche sus pertenencias por si se tratase de una banda que quisiese repetir el modus operandi. Desde la Policía Nacional indican que por el momento no tienen constancia de ningún hecho similar en el entorno de Santiago.