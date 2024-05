Sanmartín afea a Rueda que “non recoñeza a capital de Galicia” y reclama un encuentro bilateral

El anuncio por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de una ronda de contactos con alcaldes de algunas ciudades gallegas ha provocado un nuevo foco de polémica con la regidora de Santiago, Goretti Sanmartín, al no ser incluida en esa agenda. Por ello, Sanmartín afeó al jefe del Ejecutivo gallego que “non recoñeza a capital de Galicia” y le insta a la convocatoria de una reunión bilateral en las próximas semanas “para abordar os asuntos pendentes que afectan á capital galega”.

La alcaldesa recordó que ambos mandatarios mantuvieron un encuentro el pasado 2 de octubre, en el marco de una ronda de contactos con los regidores municipales tras los comicios del 28 de mayo. Sanmartín calificó aquella cita de “produtiva e construtiva” y señaló que se alcanzaron compromisos como la convocatoria del Consello da Capitalidade “para adecuar o financiamento que corresponde a Compostela conxelado desde hai dúas décadas”. Del mismo modo, se trataron otros asuntos como la vivienda, la sostenibilidad turística o la dotación de infraestructuras y equipamientos para Santiago. La alcaldesa considera que “moitos meses despois estes asuntos continúan pendentes”.

"A capital galega non pode quedar fóra"

Por ello, la regidora compostelana cree que “a capital galega non pode quedar fóra dunha rolda de contactos cos alcaldes e alcaldesas na nova lexislatura” autonómica. “Malia seren habituais as roldas de contactos tras as eleccións municipais, ao abrirse unha nova lexislatura, a capital galega debe incluírse na axenda de encontros”, reclama.

Además, la regidora apunta que ya había anunciado su interés por reunirse de nuevo con el presidente de la Xunta en el inicio de este periodo “para garantir o seu impulso aos asuntos comúns, entendendo que cumpría outorgarlle un periodo de cortesía unha vez pasadas as eleccións”. Así, insiste en que “son varias as cuestións de moita relevancia para a veciñanza sobre as que temos que falar de maneira formal”.

Reuniones en Vigo y Lugo

La ronda de contactos que se propone llevar a cabo Alfonso Rueda durante el mes de junio incluye encuentros con los presidentes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, y de las cuatro diputaciones provinciales, así como con los regidores de Vigo, Abel Caballero, y Lugo, Paula Alvarellos. En el caso del vigués, le trasladó su deseo de reunirse a través de una carta a la que el presidente gallego contestó con una oferta de dos fechas posibles, las del 25 y 26 de junio.

Fuentes de Presidencia de la Xunta consultadas por Europa Press han limitado los encuentros con alcaldes por ahora a los regidores de Vigo –que no acudió a las anteriores rondas de encuentros y ahora sí manifiesta su interés en hacerlo-– y Lugo –tras haber asumido el cargo una nueva alcaldesa, siempre que así lo solicite–. Las mismas fuentes inciden en que el resto de regidores se han reunido con Rueda “hace menos de un año”, aunque tal como recordó Sanmartín ella había solicitado un nuevo encuentro.

"Mantener un diálogo continuo"

El Ejecutivo gallego sostiene que el objetivo de esta nueva ronda que Rueda prevé activar en junio es “mantener un diálogo continuo” con los representantes de las administraciones locales y “conocer de primera mano” sus necesidades para, de esta forma, “habilitar vías de colaboración institucional que vayan en beneficio de los ciudadanos”.

Es la tercera vez que el presidente de la Xunta inicia una ronda de contactos de estas características. La primera fue en 2022, unos meses después de asumir el cargo, cuando se reunió con los alcaldes de las ciudades, excepto Vigo. La segunda fue en 2023, cuando mantuvo encuentros con los mandatarios de Santiago , Ourense, Ferrol, Pontevedra y Lugo.