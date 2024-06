El PP gana las elecciones europeas en Santiago pero el bloque de izquierdas suma más votos

El Partido Popular ganó las elecciones europeas en Santiago con una subida de casi 4.000 votos respecto a las últimas, celebradas en 2019, y con una distancia de más de 16 puntos respecto al PSOE, que se queda como segunda fuerza con el 24,5 por ciento de los sufragios. En la jornada electoral del 9-J, los populares sumaron 17.903 votos (40,8%), 3.851 apoyos más que hace cinco años (14.052 papeletas, 27,22%). Por su parte, la candidatura socialista sumó 10.752 apoyos (24,5%), frente a las 16.422 papeletas (31,81 %) que consiguiera en 2019.

Borja Verea, líder del PP de Santiago / JACOBO TÁBOAS

Mientras, BNG-Agora Repúblicas fue este domingo la tercera fuerza más votada en la capital gallega, con 9.302 apoyos (21,2%), 1.546 papeletas más que en 2019 (7.756), y Vox escala al cuarto lugar tras obtener el 3,2 % de los sufragios (1.408 votos), casi un punto más que hace cinco años, superando tanto a Podemos (1.321 votos), que cedió más de cinco puntos, como a Sumar, que sumó 1.129 sufragios.

Mientras, la plataforma Se Acabó la Fiesta consiguió 679 apoyos en la capital gallega (el 1,5 %), superando a PACMA, que obtuvo 210 votos, y a Ciudadanos (170).

Con un dato de participación del 55,3 por ciento, muy inferior al de las europeas de hace cinco años (65.91%), los resultados del 9-J en Santiago vuelven a aupar al PP como la fuerza más votada, si bien el bloque de izquierdas consigue más votos. PSOE, BNG, Podemos y Sumar acaparan 22.499 apoyos, mientras que PP, Vox y Se Acabó la Fiesta suman 19.990 papeletas.

Por otra parte, en la comparativa con las tres citas electorales anteriores, celebradas en un intervalo de apenas nueve meses, el PP, ganador en todas ellas en Santiago, solo mejora en términos porcentuales con respecto a las municipales del 28 de mayo de 2023, cuando obtuvo el 37,7 % de los sufragios (18.294 votos), frente al 23,55 % del BNG (11.428) y el 21,66 % del PSOE (10.513 papeletas).

En las generales, en julio del año pasado, el PP también se impuso en Santiago con 25.040 votos (el 41,89%), seguido por los socialistas, con 15.479 papeletas (el 25,9%). Mientras, Sumar fue la tercera opción más votada por los compostelanos, con 8.381 votos (el 14,02%) y el BNG fue cuarto, con 7.518 apoyos (el 13,08 %). Entonces, la participación en la ciudad alcanzó el 76,04%.

En cuanto a las elecciones gallegas, celebradas el pasado mes de febrero, el triunfo también fue para el Partido Popular, tras obtener 25.722 votos (45,36 %), el BNG fue la segunda fuerza más votada (20.848 sufragios, 36,98 %) y el PSOE se quedó en solo 6.373 apoyos (11,3 %). Además, Sumar consiguió 1.401 votos (2,48 %) y Vox, 922 (1,63). El dato de participación superó el 70 por ciento (71,2 %).

Sanmartín: "Magníficos resultados"

Con estos datos sobre la mesa, la alcaldesa de Santiago valoró como “magníficos” los resultados del BNG en las elecciones europeas. “Temos unha porcentaxe de apoio do 21,2 %, o que supón seis puntos máis do que obtivemos hai cinco anos. Agredecer a toda a xente que votou BNG e dicirlles que non os defraudaremos”, afirmó Goretti Sanmartín, quien también incidió en que el resultado del Bloque “é, en porcentaxe, o mellor na comparativa co resto de cidades galegas e cinco puntos máis con respecto á media do BNG en Galicia”.

Asimismo, se mostró satisfecha por el hecho de que la formación nacionalista consiguiese el objetivo que se había marcado para estas elecciones europeas, “ter unha voz galega en Europa, unha voz galega a través dunha eurodeputada, neste caso a través de Ana Miranda”. “A partir de agora, temos por diante unha tarefa inxente por diante, que pasa porque Galicia esté presente en Europa e que se escoite a súa voz”, subrayó la alcaldesa de Santiago.

El PP de Santiago, "cada día máis forte"

Por su parte, desde el PP, ganador de las europeas en la capital gallega, su portavoz municipal, Borja Verea, indicó que los datos reflejan que el Partido Popular de Santiago “está cada día máis forte, cada día máis consolidado e rozando xa a maioría absoluta”. “O noso obxectivo é consolidar esa maioría social que nos permita gobernar e transformar Santiago e para iso traballamos día a día e con toda humildade para conseguir a confianza dos composteláns”, señaló Verea tras la jornada electoral del 9-J.

Aitor Bouza: "Resultado positivo"

Por su parte, el secretario xeral del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, valoró como “positivo” el resultado de la candidatura socialista en la capital gallega. “O PSOE de Santiago é a referencia da esquerda e dos partidos progresistas para defender os intereses da veciñanza en Europa. Con todo, temos moito traballo por diante, posto que queremos ser o partido de referencia nos vindeiros comicios electorais”, apuntó Bouza, quien, a nivel global, calificó de “auténtico fracaso o resultado do Partido Popular nas eleccións europeas, tendo en contas as expectativas xeradas tanto por Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Rueda, que non foron colmadas”, subrayó.

María Rozas: "Cada proceso electoral é diferente"

Mientras, desde Compostela Aberta, María Rozas afirmó que “cada proceso electoral é diferente, e non se poden facer lecturas en clave local doutros procesos”. Pese a esta premisa, la primera tenienta de alcaldesa de Santiago indicó que ven “con preocupación o avance da dereita e da extrema dereita no conxunto da Unión Europea, e tamén en España, así como a irrupción de formacións sustentadas tan só na desinformación, os bulos e a intolerancia”.

No obstante, valoró positivamente que “no caso de Santiago o voto da esquerda sume máis que o da dereita, mais sendo moi conscientes de que o contexto é preocupante para as forzas progresistas”.