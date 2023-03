Con el foco ya puesto en el próximo Año Santo, el Consello da Xunta aprobó ayer el Plan director de los Caminos de Santiago 2022-2027, que recoge una serie de actuaciones en los distintos itinerarios durante el próximo lustro. Este plan, cuyo presupuesto asciende a 141 millones de euros, duplicando la inversión con respecto al periodo xacobeo anterior, “marcará as directrices para a conservación do Camiño de Santiago, dende melloras no trazado, sinalética, conservación e acollida, ata os aspectos relativos ao seu estudo como fenómeno de carácter único e singular”, tal y como destacó el presidente de la Xunta.

“Nace coa finalidade”, subrayó Alfonso Rueda, “de establecer as medidas precisas para dar resposta aos retos que afronta a Ruta Xacobea no horizonte dos próximos cinco anos, co obxectivo de darlle resposta a estes retos a través de distintas propostas de actuación que se levarán a cabo no Camiño, no marco dunha aposta pola preservación do seus valores e pola busca da excelencia, sempre baixo criterios de sustentabilidade, accesibilidade e universalidade que definen o propio fenómeno da peregrinación a Compostela”.

Esta hoja de ruta, mucho más ambiciosa que la diseñada para el periodo 2015-2021, recoge “os obxectivos de traballo cara á celebración do vindeiro Ano Santo, en 2027, fixando as liñas estratéxicas co obxectivo de preparar Galicia para o seguinte Ano Santo”, destacan desde el Gobierno gallego. El plan está estructurado en torno a siete grandes retos globales, incluye “17 liñas de actuación e 98 accións dirixidas a protexer e preservar a Ruta Xacobea”.

El primer reto pasa por conseguir un Camino “sostible”, para lo cual se destina una partida presupuestaria de 34 millones de euros, mientras que a la conservación y señalización de los distintos itinerarios se reservan 34 millones y se han presupuestado otros 32 para “seguir mellorando” la red de albergues públicos, a través de la creación de nuevos y el mantenimiento de los 77 ya existentes. De este modo, el 45 % del Plan director se orienta a “manter e mellorar” las infraestructuras relacionadas con el Camino de Santiago. Otra línea tiene que ver con la puesta en valor de los bienes de interés cultural, que contará con casi 23 millones de euros. Habrá otros 16 millones para lograr “un Camino innovador”, con el fomento del uso de las nuevas tecnologías para los peregrinos y también ayudas para la digitalización del sector.

A mayores, 1,5 millones se destinarán al fomento del emprendimiento “para que aparezan novos negocios”, 16 a obras de accesibilidad sensorial, física y visual, 12 a labores de promoción y visibilización de la Ruta (a través de eventos culturales, musicales, fomento de cátedras y estudios...) y 1,7 millones irán a la promoción internacional de la Ruta, pero estos últimos serán modulables por el “enorme interés” que la Xunta percibe más allá de las fronteras españolas.

Por último, tras el Consello da Xunta, Rueda se refirió a los casi tres millones que se dirigirán al fomento de la cogobernanza mediante actuaciones conjuntas, sobre todo con ayuntamientos. En suma, el presidente de la Xunta valoró una “inversión moi importante cun retorno todavía máis evidente”. “Queremos prepararnos ben para o seguinte Xacobeo e esperamos que veña con toda a potencia e ningún dos inconvenientes do anterior”, concluyó el mandatario autonómico.