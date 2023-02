La Universidad de Santiago calcula que el 38 % de los docentes que ejercen en el Servicio Galego de Saúde se jubilarán en los próximos cuatro años. En la actualidad hay un total de 53 plazas con vinculación asistencial: plazas de profesorado para áreas clínicas, en las que se combina la plaza de profesor de Universidad con la asistencial en el Sergas. “Non existen moitos médicos especialistas con acreditación para figuras de profesorado e iso impide que poidan incorporarse ao cadro de persoal. Os criterios para a acreditación expedida por Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) son pouco axeitados para alguén que lle ten que adicar unha boa parte da xornada de traballo á asistencia sanitaria”, indica a este medio el vicerrector de Profesorado de la USC, Ernesto González Seoane. Un problema que se le está planteando a todas las facultades de medicina de España.

Sin embargo, González Seoane considera que esta situación puede estar en fase de solución “porque Aneca modificiou recentemente os criterios para a acreditación de profesorado en áreas clínicas.

En esta problemática profundiza el decano de la Facultad de Medicina de la USC, Julián Álvarez. “Cuando acabas la carrera, empiezas el MIR y luego haces el doctorado. Un médico asistencial puede empezar a pensar en una carrera académica a los cuarenta y pico años. Si se acredita con esa edad su vida profesional va a ser muy corta”, detalla. Por eso transmite la idea de que no es tanto que falten profesores sino que llegan muy tarde a la carrera académica. “Llegan a ser contratados doctores profesores titulares con edades muy elevadas, lo que hace que la vida media de un profesor universitario hace un tiempo fuera de más de veinte años y ahora no llega ni a quince”, comenta.

Álvarez considera que el problema más grave es que cada vez hay más profesores con mérito suficiente. Asegura que incluso está intentando convencer a algunos de Santiago para que se acrediten “pero no quieren porque compaginar la asistencia con la facultad a veces no es fácil”. Si a eso se le añade que algunos quieren seguir investigando, se encuentran con que no hay horas suficientes en el día “para atender a los enfermos al ritmo y tiempo que nos pide el Sergas y a mayores dar clase”. Incidiendo en el tema, el decano recuerda que “son la facultad de medicina más grande de España y cada trabajo de fin de grado consume tiempo”. Para ello recuerda que cuentan con la ayuda de los PACS, término que se explicará a posteriori.

En base a la situación analizada, el decano empieza a pensar que “a lo mejor estamos muriendo de éxito”. Medicina siempre ha resultado un grado atractivo y con estudiantes con altas cualificaciones, pero “a lo mejor estamos intentando tocar demasiados palos”. Álvarez se atreve a decir que pudo haber un punto de inflexión que supondría estar ante una carrera que ha perdido peso y en la que los médicos no se quieren acreditar para dar formación.

Con todo, en los últimos años no se produjeron incorporaciones, lo que se tradujo en un envejecimiento del equipo de profesorado. Analizando las edades medias en las áreas con tres o más docentes se observa que en la gran mayoría se superan los sesenta años. En Anatomía y Embriología Humana la edad media se sitúa en 55,02 años; en Anatomía Patológica en 64,57 años; en Cirugía (64,4), en Medicina Preventiva y Salud Pública (53,03); en Oftalmología (64,66), en Pediatría (60,96) y en Psiquiatría (65,31). Se trata de datos facilitados por el vicerrectorado de Profesorado.

A mayores y de cara al año 2026 hay una previsión de jubilación muy alta. En el 2023 se espera que se jubile un médico que enseña, en 2024 serán cinco, en 2025, tres y al año siguiente once. “Para prever a necesidade de relevo xeracional o que viñemos facendo nos últimos anos foi creando en cada Oferta de Emprego Público unha serie de prazas vinculadas, unhas catro por ano”, detalla Seoane. Se trata de un convenio de la Facultad con el Sergas para ir incorporando profesorado vinculado, aunque como ya se adelantaba la cifra de posibles candidatos no es muy extensa. “Iremos creando un número de prazas para ir incorporando xente pero precisamos que ao mesmo tempo as solicitudes de acreditación de Aneca teñan éxito para ter canteira da que tirar”, reitera.

En este punto, González Seoane recuerda la figura de los PACS. Se trata de profesor asociado de Ciencias de la Salud, una categoría específica de las áreas médicas. En concreto, son profesionales sanitarios que durante su jornada de trabajo en el Sergas son acompañados por alumnos para hacer prácticas clínicas. “É certo que algúns deles fan a súa tese e poden acreditarse. Nesa medida poden ser canteira para a captación de profesores titulares pero non é un paso previo necesario para ser acreditado”, explica.

FALTA DE MÉDICOS EN LA SANIDAD PÚBLICA. Para el decano de Medicina no es correcto decir que faltan médicos en la sanidad pública. “Hay 7.000 médicos que han terminado el MIR y no lo han aprobado. Lo que tenemos que decir es que faltan médicos en algunas especialidades”, profundiza. En este punto, aporta el dato de que España es el séptimo país del mundo por número de médicos por 100.000 habitantes, lo que significa que o están mal repartidos o están en especialidades que tienen excedente. “Estuve cinco años en el Consejo Nacional de Especialidades sanitarias donde se levantaban los presidentes de las comisiones de especialidad y claramente decían que no querían tantos residentes”, añade.

Haciendo una previsión para los próximos años Álvarez sostiene que podría haber un pico de déficit en algunas especialidades en el 2028, aunque al mismo tiempo añade que ya hay informes que destacan que van a sobrar en el 2033. Sobre esta cuestión también señala que la sanidad pública tiene “muchísimos” más médicos que la privada, donde también hay dificultades para encontrar médicos. Se trata, en definitiva, de un problema global pero en ciertas especialidades.

UN AUMENTO DE PLAZAS PARA ALUMNOS. El Gobierno anunció en los últimos meses que con los PGE se crearían un millar de plazas nuevas en las facultades de Medicina de toda España. En concreto lo que pretende es elevar un 15 % la oferta de cada centro, lo que supondrá en Galicia 54 plazas más de nuevo ingreso, ya que actualmente hay 360 (350 indica el grado pero a petición del Sergas se amplían en diez más). El decano comenta que esta ampliación se puede hacer “si la facultad y el rectorado trabajan coordinadamente. Recuerda Álvarez que no sólo cuentan con el hospital de Santiago que tiene pendiente una ampliación de unos 20.000 metros cuadrados, sino también con todos los hospitales y centros asistenciales del Sergas. “Una red hospitalaria muy potente”, así lo define. Dice que es necesario “planificar un modelo y empezar a sentarse a hablar”.

En cualquier caso el aumento de plazas debe ser progresivo ya que la facultad de Medicina, en el edificio de San Francisco, está pendiente de una reforma integral. “Estamos esperando a que se apruebe el proyecto definitivo para modificar aulas y laboratorios. Además, hay que tener en cuenta que ya no se podrá hacer en él investigación animal como tradicionalmente se hacía, y que ahora está en el Cebega, por lo que ganaremos espacios docentes”, cuenta.

Por otra parte, el decano de Medicina pone en valor que la simulación en estos momentos “puede jugar un papel muy importante aunque necesita profesorado formado en este recurso y en medicina”. Hay muchas posibilidades, pero este proyecto de ampliar plazas para alumnos, según el decano, se puede abordar de forma razonable con dos premisas: “Que no digan que tenemos que hacer todo en la misma semana y disponiendo de una inversión razonable tanto en profesores como instalaciones y sistemas de simulación”. Confía y espera que si se hacen las cosas bien “será un éxito”.