Curtocircuíto: la demostración de que la cultura siempre sobrevive

Santiago. Fue bonito mientras duró pero, tras ocho intensas jornadas repletas de cine, el Festival Internacional de Cine Curtocircuíto llegó el pasado domingo a su fin. Fue una edición complicada: hasta el último momento nadie sabía cómo se desarrollarían las diferentes actividades o si las restricciones podrían estrecharse con el avance de la pandemia. El propio director del Festival, Pela del Álamo, reconocía en una entrevista concedida a este periódico que la incertidumbre sería una constante este año y que el objetivo era crear una programación online que consiguiese despertar el interés del público. Objetivo cumplido. Ni el covid, ni las dudas sobre la seguridad de los eventos culturales — que llevan meses demostrando su viabilidad, pese a las trabas institucionales— han conseguido echar por tierra un ciclo con diecisiete años de historia y que se ha convertido en un auténtico referente del cine español.

En este sentido, este año Curtocircuíto ha desarrollado una programación completa. No faltaron las secciones competitivas: Radar, que terminó con el film Sun Dog de Dorian Jespes, como vencedor; Explora, que galardonó al director Ben Rivers por su obra Look Then Below; Galiza, con Vestiges de Enar de Dios como ganadora; y Penínsulas que galardonó al director Óscar Vicentelli por La Sangre es Blanca.

El festival apostó por celebrar todas las proyecciones de sus secciones competitivas de forma presencial. El objetivo era no perder la magia y la ilusión con la que los cineastas participantes, muchos de ellos directores noveles, vivieron las primeras proyecciones de los trabajos que tanto esfuerzo les ha costado sacar adelante.

Sin embargo, el ciclo también contó con proyecciones de primer nivel, tanto a través de la plataforma Filmin, como en sus sedes principales, el cine Numax y el Teatro Principal. Justamente en este último emplazamiento fue donde se celebró el estreno en Galicia de Lúa Vermella, la última producción de Lois Patiño, uno de los momentos más relevantes de esta 17ª edición de Curtocircuíto.

El resto es historia: cientos de asistentes a charlas, coloquios y conciertos con algunos de los cineastas más importantes del mundo que se dieron cita durante una semana en Santiago.