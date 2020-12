Si me lo permite, y aunque son especialidades distintas, ¡a este paso lo van a considerar el Dr. Cavadas en Galicia...! ¿Qué piensa de su colega médico?

Ni mucho menos, estoy a años luz del Dr. Cavadas. En primer lugar, porque él es alguien que ha aportado mucho al campo de la cirugía reconstructiva y yo soy completamente un júnior a su lado, y en segundo lugar porque pienso que es importante no extralimitarse con según qué declaraciones se hacen. Tal como me dijo alguien a quien quiero mucho, cuando te digan que eres muy bueno, no te lo creas, y cuando te digan que eres muy malo, tampoco. Aprender y crecer, esa es la actitud.