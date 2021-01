Operación Imperial: destapada una trama de prostitución en Santiago

Santiago. El negocio del sexo en clubs ha dado paso progresivamente a la actividad en pisos concentrados en zonas concretas de la ciudad. Así se desprende del trabajo realizado por Ángela Precedo para EL CORREO GALLEGO en septiembre de 2020. El Castiñeiriño y las calles próximas a la estación de tren, como República Argentina o La Rosa, son las que reúnen la mayor cantidad de pisos dedicados a la prostitución. Las necesidades ocasionadas por la pandemia, y las restricciones, han provocado que haya más mujeres obligadas a ejercer la prostitución en pisos.

De hecho, algunas de las mujeres que ejercían en locales dedicados a la prostitución, tuvieron que poner anuncios ofreciendo sus servicios en sus propias viviendas. Los clubs de alterne forman parte del grupo de establecimientos de ocio nocturno, por lo que deben permanecer cerrados. Por lo que, según fuentes policiales locales, se ha producido en los últimos tiempos “un trasvase de clubs de alterne a pisos en el interior de Santiago”.

Una de las mujeres con las que tuvo la oportunidad de hablar Ángela Precedo fue Leslie –nombre ficticio–. Relató su desagrado por tener que utilizar su vivienda particular pero afirmó que no “queda otra”. Ella, de origen cubano, entró en contacto con la prostitución en el local en el que trabajaba como camarera. “Mi intención no era dedicarme a esta profesión, yo comencé trabajando como camarera en un local nocturno, pero cuando las circunstancias lo requirieron me vi obligada a aceptar lo que me ofrecían, porque era eso o perder mi trabajo y mi única fuente de ingresos”, explicó. Otra de las mujeres consultadas evidenció el riesgo de contagio de COVID al que se ven sometidas, así como la disminución de ingresos provocada por la pandemia.

Además, según los datos obtenidos en dicha investigación, son varias las páginas que ofrecen servicios encubiertos como masajes tal y como ocurría en la trama destapada por la Operación Imperial. Un nicho en el que, además de mujeres extranjeras, también hay chicas procedentes de Galicia.