Pola súa banda, Compostela Aberta tamén solicitou ao goberno local que actúe “coa transparencia que faltou ata o de agora” e faga público o informe da Secretaría Xeral do Pleno ao que aludiu José Manuel Pichel cando anunciou a súa dimisión, así coma os resultados da análise xurídica que, segundo se ven sinalando, estase a realizar do expediente da contratación do alugueiro do inmoble á empresa Desproi, vinculada ao xa exconcelleiro.

María Rozas reiterou que “quedan moitas explicacións por dar sobre este caso, e non só relacionadas coa actuación do edil”. Ademais, incidiu en que “non se pode pechar este asunto falando dun simple erro do exconcelleiro, porque non é un simple erro destinar cartos públicos a contratar a unha empresa coa que tés un claro vínculo, e a través dun expediente no que interviron máis persoas e que está cheo de irregularidades”. En consecuencia, afirmou, CA levará ao Pleno da próxima semana unha interpelación, “para que o goberno aclare, xa non só o proceder de Pichel, senón a tramitación dun expediente que está cheo de sombras”.

Así, a concelleira cuestionou que Raxoi siga referíndose “á urxencia de buscar unha localización alternativa para os departamentos de Medio Rural e Parques e Xardíns, cando a Xunta xa anunciara a demolición da estación de autobuses en xaneiro de 2021, con oito meses de antelación ao inicio do derrubo”. Para a concelleira, “o equipo de Bugallo debe aclarar por que non se iniciou a procura dunha solución ata o propio mes de setembro, ata 12 días antes do prazo máximo fixado pola Xunta para que eses servizos municipais abandonaran a vella estación”.

Para CA, tamén urxe unha explicación ao feito de que se visitara a nave de Desproi antes de facer o informe de necesidades no que se definiron as características que debía ter o inmoble a alugar para Medio Rural e Parques e Xardíns; o cal, incidiu Rozas, “equivale a solicitarlle o curriculum a unha persoa que opta a un posto, para despois elaborar as bases dunha oposición acaídas para ese curriculum”.

Por último, a voceira urxiu a Raxoi a explicar “como vai actuar a partir de agora, se lle vai seguir pagando un alugueiro de 5.000 euros mensuais á empresa Desproi e cando vai procurar unha solución para as dependencias municipais de Medio Rural e Parques e Xardíns”.