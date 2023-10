Quedan apenas dos días para que finalice la prórroga del plazo de subsanación de errores de las solicitudes de becas comedor de la Comunidad de Madrid y el desconcierto sigue siendo absoluto. A los múltiples problemas que las familias madrileñas llevan denunciando desde verano se suma otro: las familias formadas por madres solteras están sufriendo un rechazo tras otro por no aportar los datos del otro progenitor.

Es una situación "humillante" que viene a añadirse a la "discriminación" que sufren habitualmente por la falta de regulación de las familias monoparentales, denuncia Miriam Tormo, la presidenta de la Asociación Madres Solteras por Elección (AMSPE). La ausencia de una normativa estatal hace que sea cada comunidad autónoma la que legisle sobre este aspecto, pero Madrid es una de las que todavía no cuenta con ninguna normativa propia. Un hecho que "nos perjudica constantemente" a la hora de pedir ayudas y de "desarrollar nuestro proyecto de familia", según Tormo.

El nuevo sistema de las becas comedor de la región no está siendo una excepción. Muchas madres de la Comunidad están viendo cómo sus solicitudes son denegadas por no incluir la información del segundo progenitor. Documentación que es imposible aportar ya que, en su caso, no existe segundo progenitor. La AMSPE conoce de primera mano el caso de 400 familias afectadas y calcula que, en total, podría haber hasta 2.000 en toda la Comunidad. Miriam Galindo, madre soltera de dos hijos, uno de ellos con necesidades especiales, es una de esas cientos de personas que se están dando de bruces contra un procedimiento burocrático lleno de trabas y sin ninguna explicación clara. Es el tercer año que solicita la ayuda para el comedor escolar y nunca antes había tenido problemas. Hasta ahora. "Voy ya por la cuarta subsanación", explica Galindo, "y ya no sé qué más papeles presentar".

Como muchas otras mujeres en su misma situación, Galindo recibió un mensaje en verano que decía que quedaba excluida de la beca porque "No presenta justificación de situación de monoparentalidad (divorcio, viudedad o no convivencia en pareja) o no tiene la custodia del solicitante o no se ha podido determinar la custodia". En sus varios intentos de subsanación, tanto por su propia cuenta como a través del colegio de su hijo, Galindo ha presentado ya el libro de familia, el padrón actualizado, el DNI de ella y de su hijo, el certificado de nacimiento y una declaración responsable afirmando ser familia monoparental.

Nada de todo eso ha sido suficiente. El pasado viernes recibió un SMS en el que le volvían a denegar la beca por no presentar sentencia de divorcio ni sentencia de relaciones paternofilales. Otra madre vinculada a la AMSPE denuncia incluso que en una de las llamadas a los servicios de atención de la Comunidad de Madrid le preguntaron que si había aportado los informes médicos de los tratamientos de reproducción asistida, una petición improcendente para este trámite y que evidencia que no existe un criterio unificado en la administración.

"Una vez que se acabe el plazo este miércoles, qué opciones tengo", se pregunta, desesperada, Miriam Galindo. En su colegio, como en los demás centros educativos de la región, no saben qué más hacer. Lo mismo le ocurre al resto de madres en su situación, que tienen "miedo" a acabar recibiendo "una resolución desfavorable" y quedarse sin la beca comedor para el resto del curso, tal y como traslada la presidenta de AMSPE.

Un servicio externalizado a una ETT

Para la gestión de las solicitudes de becas comedor de este año, la Consejería de Educación ha externalizado el servicio a través de una empresa de trabajo temporal. Según la documentación de la licitación, el objeto del contrato es la "recepción y grabación de solicitudes, alegaciones y recursos, valoración de las solicitudes previa a la baremación, digitalización y archivo de toda la documentación". Es decir, que los 36 empleados subcontratados, a los que se les exigía experiencia en grabación de datos, pero no en baremación de becas, son los encargados de valorar las alrededor de 100.000 solicitudes presentadas por las familias; así como las consiguientes subsanaciones de errores.

En lo que respecta a las familias monoparentales, los requisitos publicados por la Comunidad reflejan que, cuando en el libro de familia figuren los dos progenitores, se debe aportar también la documentación relativa al segundo de ellos. Pero no se especifica nada para el caso de familias compuestas por una madre soltera en la que no exista un segundo progenitor y, por ende, este no figure en el libro de familia.

Que "no se haya tenido en cuenta la existencia de familias monomarentales ya dice mucho de cómo han diseñado el sistema para gestionar estas becas", señala a este periódico Lucía Lois, la portavoz de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Para la portavoz, se trata de algo muy "sensible y delicado" que se ha llevado a cabo, "como poco, con muy poco cuidado". Tanto en el caso de las madres solteras como en el del resto de casuísticas, "el resultado será que muchas familias van a terminar por desistir de su derecho a recibir la beca" por las dificultes que están encontrando, considera Lois.

El sistema, además, supone una doble penalización para las madres solteras, tal y como critica la presidenta de la ASEMP, Miriam Tormo: por un lado, no reconoce su existencia; y, por otro, les impone un límite de renta más restrictivo. Y es que el requisito económico para solicitar la beca es una renta per cápita inferior a 4.260 euros. Para una familia biparental con un hijo, este supone una renta anual de 12.780 euros. Sin embargo, para una familia monoparental con un hijo, la cifra se reduce a 8.520. Es decir, que las madres solteras con un hijo a su cargo que cobren 750 euros mensuales no tienen derecho a la beca. Es una situación de "total indefensión", lamenta Tormo.

Indefensión de los colectivos más vulnerables

Ha pasado ya casi un mes desde el inicio de las clases de Infantil y Primaria, y miles de niños siguen sin becas comedor en la Comunidad de Madrid, mientras sus familias luchan contra las trabas burocráticas del proceso de subsanación de errores en las solicitudes. A la vista de las múltiples incidencias registradas - el 70% de las 100.000 solicitudes presentadas, según la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos-, la Comunidad de Madrid anunció el pasado martes que ampliaba el plazo para dicho trámite hasta el 4 de octubre.

Un plazo que está a punto de finalizar sin que se hayan resuelto los problemas. Más Madrid estima que de las aproximadamente 100.000 solicitudes presentadas, el 80% han sido rechazadas. En los últimos días, "las familias están recibiendo mensajes vía SMS en los que las informan de que se les ha vuelto a denegar las becas pese a haber presentado de nuevo toda la documentación requerida", señalan desde la formación. Además, "los más afectados por estas denegaciones son los colectivos más vulnerables", como es el caso de las familias monomarentales, la familias en las que uno de los progenitores es extranjero y no tiene situación administrativa regularizada, los hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción, y las mujeres víctimas de violencia de género.

En vista de la situación, la formación política "está estudiando con sus servicios jurídicos ponerse a disposición de las familias afectadas para impugnar el proceso e interponer cuantas acciones sean necesarias para defender sus derechos". La propia Lucía Lois ya denunció los hechos en el pleno del Ayuntamiento del pasado jueves, donde reclamó que el Consistorio se hiciese cargo de cubrir los gastos de comedor de las familias que cumplan los requisitos para la beca y abogó, una vez más, por un sistema de comedores gratuitos y universales. La propuesta fue rechazada, a pesar de que el Gobierno municipal ya se había comprometido en la anterior legislatura a impulsar el comedor universal.

En palabras de Lucía Lois, "esto puede parecer un error burocrático, pero no lo es". Para la portavoz de Más Madrid, se trata de "un sistema de exclusión social a las personas más vulnerables", una forma de "dejar sin acceso a los recursos a quienes más lo necesitan" para ahorrarse dinero.

La Consejería afirma haber asumido el coste

Por su parte, Educación afirma que, por el momento, no se ha denegado ninguna beca porque "nos encontramos en pleno proceso de subsanación de errores". De acuerdo con el departamento regional, la Consejería ha asumido el coste de la beca comedor de todos los solicitantes hasta que termine el proceso de subsanación para que ningún niño que la haya pedido se quede sin este servicio.

La Comunidad sostiene que el pago a los centros se realiza igual que en cursos anteriores, con abonos anticipados en el primer y segundo semestre, y una liquidación final en el tercer trimestre.

En el caso de que algún centro educativo no tuviese actualmente la cuantía necesaria para hacer frente a esos pagos, solo tiene que dirigirse a su Dirección de Área Territorial (DAT) y comunicarlo para que ésta proceda a transferirle los fondos necesarios para este fin, han explicado desde el Departamento que dirige Emilio Viciana.