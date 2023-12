La gallega Lina de Sol se quedaba a las puertas de pisar la Academia de Operación Triunfo al ser expulsada, ante la sorpresa de compañeros y seguidores, en la Gala 0 del talent show musical más famoso de nuestra televisión. La joven artista veía entonces frustrados sus planes, que pasaban por formarse el máximo tiempo posible con los profesores del programa. Pero Lina ha sabido aprovechar el momento, se ha repuesto del golpe y se ha centrado de lleno en hacer música. Fruto de su empeño es su nuevo sencillo, La ventana abierta, que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales y que se ha convertido en su canción “con mejor acogida en la primera semana”, confirma Lina.

“Compuse este tema a principios de septiembre y no tenía pensado sacarlo tan pronto, pero al ver que había tanta gente que me apoyaba tras salir en la Gala 0 y que estaba deseando escuchar más música, me puse las pilas y en una semana la he producido, un tiempo récord”, explica Lina. La ventana abierta habla sobre la primera etapa del enamoramiento, cuando todo es maravilloso. “Este tema lo escribí porque me apetecía hacer algo fresco. No es un reflejo de mis emociones en ese momento”, detalla.

La primera vez que presentó la canción fue en un evento que organizó Prime Video en el Auditorio de la Cartuja para ver la Gala 1. “La mostré ante muchos fans del programa, que me habían visto en la Gala 0 y todos estuvieron muy entregados”, dice. Luego viajó hasta Madrid para producir la canción. “Gèrard, que fue concursante de OT 2020, es quien produjo mi canción. Ya en verano tuvimos una sesión para grabar la base, sin tampoco pensar mucho en cuándo la sacaría. Fue tras salir de la Gala 0 cuando volví a contactar con él para preguntarle si era posible sacarla ya”, cuenta.

Con respecto a la acogida del nuevo single indica que “sabía que había gente expectante pero estoy muy agradecida con el recibimiento de la canción”. Y es que de los tres temas con los que cuenta la viguesa, este ha sido el que más reproducciones ha conseguido en su primera semana. “Tras el paso por la Gala 0 de OT creo que tengo más apoyo. Todavía hay gente que me escribe comentarios diciéndome que debería haber entrado en la Academia. Así que estoy muy contenta porque veo que gracias al programa ha llegado más gente hasta mi música”, dice.

Lina de Sol ya tiene más canciones escritas, aunque todavía están sin producir. En enero tiene previsto organizar los singles que irá sacando a lo largo del año. “Tengo algún tema más cañero o más funk, pero todos siguen esa línea de sonidos orgánicos, con voz limpia y mucho buen rollo”, desvela. Y es que el estilo indie pop de Lina de Sol es ya su sello de identidad, y a juzgar por el éxito que está teniendo su canción y los comentarios en redes, a sus seguidores les encanta.

Operación Triunfo

Varios de sus compañeros de Operación Triunfo siguen recordándola en el programa y cantan su segundo sencillo, Cuando te marchas, con frecuencia. Un gesto de cariño que Lina agradece: “al final hemos pasado varios días juntos y fueron muy intensos. Me da mucha ternura siempre que me mencionan. Además Cuando te marches la saqué cuando ya se sabía quiénes éramos los 18. De hecho estábamos todos cenando, porque ya nos encontrábamos en Barcelona al quedar muy poco para la Gala 0, y justo salía esa noche el tema. En el hotel lo cantábamos todos”.

La artista desvela que ya tiene muchas ganas de verlos y que ha hablado con Omar, el segundo expulsado, para quedar en algún momento y verse todos. “Al final me llevo una experiencia que no habría podido vivir de ninguna otra manera si no me hubiese presentado al programa. Me llevo a los compañeros, el apoyo de la gente... Y ahora a seguir trabajando como llevo haciendo todos estos años”.