Ya hace una semana que nos despedimos de Lina de Sol en esa Gala 0 de Operación Triunfo pero el sentimiento de indignación continúa. Y es que sus miles de seguidores consideran injusto que una voz tan personal haya quedado fuera del famoso concurso. OT nos ha negado disfrutar del talento y la personalidad arrolladora de esta viguesa que desprende buen rollo con su música y su carisma, pero eso ya es cosa del pasado porque habrá Lina para rato. La joven artista tiene claro que piensa continuar con su música y de hecho ya ha avanzado su nuevo single La ventana abierta, que podrá escucharse muy pronto, y que ayer cantaba en un evento de Prime Video. Lina de Sol ha hablado en exclusiva para EL CORREO GALLEGO tras su salida del talent show y ha impregnado la redacción de su energía y positividad.

Llegar a la Gala 0 de Operación Triunfo y ser una de los dos expulsados tiene que ser muy frustrante. ¿Cómo está?

Han pasado muy pocos días y me he enfrentado a cambios de ánimo diferentes. Al principio he estado muy triste y luego ya con más ganas de aprovechar esta oportunidad de llegar a mucha más gente, a esa comunidad que ve OT, y con ánimo para trabajar y sacar música. Entonces voy variando, a veces más triste, otras con más ganas e ilusión... pero es lo que toca estos días. Ahora mismo es como un duelo.

Allí supo tomárselo con mucha profesionalidad y no es fácil...

Sí, la verdad es que me escribió mucha gente diciéndome que no solo les había gustado mi actuación o mi voz, sino que le había sorprendido la forma en la que logré mantener la compostura y la calma. Supongo que hay que saber tomárselo bien. Los 18 nos merecíamos quedar pero sabíamos que a dos les tocaría irse. Son las reglas del juego y todos las conocíamos, y en este caso nos tocó a mi compañero Edu y a mí.

Supongo que en su cabeza ya ha analizado la gala de principio a fin. ¿Por qué cree que no la salvaron ni profesores ni jurado?

Si te soy sincera todavía no he visto mi actuación. En cuanto a la valoración del jurado y profesores, tengo que decir que son un jurado profesional y tendrán sus motivos, puedes estar o no de acuerdo, pero son ellos los que evalúan. Todos nos lo merecíamos mucho y hemos llegado hasta ahí por algo. Ya es un logro muy grande ser una de las 18 entre los 13.000 presentados y estoy contenta por eso.

Cris Regatero dijo que no le notaba conectada con la canción de Natalia Lafourcade Nunca es suficiente y que la interpretación no era la más adecuada. ¿Está de acuerdo?

Ellos son un jurado que habrá visto a muchísimas personas y que saben mucho más que nosotros. No sé, yo le di esa interpretación porque aunque la canción tiene un mensaje triste porque habla de desamor, al fin y al cabo el tema es alegre. Natalia Lafourcade la canta en sus conciertos en vivo bailando y feliz y yo quería darle esa intención porque es lo que intento transmitir con mi música, excepto cuando canto canciones tristes. Pero siempre pretendo trasmitir buen rollo y eso quise conseguir con mi actuación.

Justo de ese momento surge el meme más famoso de la Gala 0. Violeta y Salma hacen un gesto de incredulidad cuando no la salvan. Sus propios compañeros lo vieron injusto...

Lo comenté de hecho en la Gala 0: todos hemos hecho mucha piña y nos hemos llevado súper bien. Salma y Violeta son dos de las personas con las que más trato he tenido durante esta etapa. Y sí, me hizo mucha gracia después verlo y lo recibí como un gesto de cariño que aprecio un montón.

Además hace unos días pudimos ver como varios compañeros cantaban su canción Cuando te marches y se emocionaban al recordarle. ¿Cómo se tomó este momento?

¡Me emocioné muchísimo! Me da mucha pena no poder vivir esta experiencia con ellos. Al mismo tiempo me hace mucha ilusión que se acuerden de mí y de mi música.

¿Por qué escogió esa canción de Lafourcade? ¿Se arrepiente?

Mucha gente me dijo que pensaban que no había escogido bien la canción o que no había arriesgado mucho. Realmente a mí la canción me encanta. Natalia Lafourcade es una de mis mayores inspiraciones y quería escoger un tema con el que, aunque no luciese tanto mi voz, sí que mostrase el estilo de música que quiero hacer como artista. Creo que esa canción me representa bastante y que da buen rollo, algo que pensé que sería bien recibido en la Gala 0. De todas formas ya no sirve de nada pensar qué podría haber pasado si hubiese escogido otra canción. Yo estoy contenta con la elección.

¿Se quedó satisfecha con su actuación?

Estaba muy nerviosa porque era la primera vez que cantaba en un plató de televisión. Sentía la presión de estar actuando ante miles de personas que me estaban viendo en directo. Además estaba en un plató profesional, lleno de cámaras. No he visto la actuación, pero creo que para los nervios que tenía lo hice lo mejor que pude. Tampoco me notaba súper segura y sabía que no lo haría como en mi casa, pero lo disfruté lo máximo que pude y me quedé contenta.

Además las redes arden literalmente desde esa Gala 0. Entre otras cosas, nadie entiende que escogiesen a Denna en vez de a ti. ¿Cree que fue injusto?

Me da un poco de pena que se diga que en vez de tal persona debería haberse quedado otra porque al final los 18 lo merecíamos. Te puede gustar más el estilo o la voz de alguien pero el jurado y la Academia verían en los 16 que entraron algo más que en Edu y en mí, lo que no significa que no lo tengamos, porque yo seguiré a tope con la música, que es mi pasión. Pero no tiene la culpa ni esta concursante ni ningún otro de haber entrado y que yo no. Ella no lo ha decidido, han sido el jurado y la Academia.

¿Cómo fue el regreso a casa?

La vuelta a casa fue bastante dura porque tenía la habitación toda revuelta de la ropa que había estado preparando. Tuvimos mes y medio hasta la Gala 0 y claro, me hice ilusiones, compré ropa, es decir, estuve preparando todo para entrar. Y entonces volver de nuevo a casa fue un shock. Hace unos días estaba preparando todo para OT con muchas ganas, etiquetando la ropa... y regresar tan pronto ha sido un choque...

¿Durmió en Tarrassa esa noche?

Sí, esa noche dormimos allí Edu y yo y a la mañana siguiente ya cogimos un avión y nos marchamos.

¿Llegaron el mismo lunes a Tarrasa?

No, estuvimos cinco días antes. Nos explicaron normas del programa y también ensayamos nuestra actuación dos veces antes de la Gala 0.

¿Pudo despedirse de sus compañeros?

No, de hecho una de las normas del programa es que si entras en el concurso no puedes despedirte de los compañeros que se van. Me despedí de Álvaro, sí que le di un abrazo cuando el público lo salvó, pero no del resto. Entonces no tengo ganas de que salgan, pero sí de verlos y comentar todo con ellos.

¿Qué impresión le causó Chenoa?

Pues muy buena, es muy maja. Además creo que es un factor muy bueno que haya estado en OT porque va a entender mejor que nadie a los concursantes, es decir, lo que sienten y todo lo que viven desde dentro. Y como presentadora me gustó mucho.

¿Con quién se llevó mejor durante los casting?

Con el que mejor me llevé fue con Martin, pero también con Chiara, Juanjo, Salma, Violeta, Omar y Álvaro... La verdad es que realmente me llevé muy bien con muchos.

¿Le dio mucha rabia no haber podido ver la academia?

Sí, claro, pero sobre todo siento no poder recibir la formación que te dan, que es maravillosa, como un máster. Es una pena no haber recibido todas esas clases y perder la oportunidad de seguir aprendiendo. Pero bueno, no ha podido ser.

Tiene ya dos temas fuera Nada importa y Cuando te marches. ¿Habrá otro pronto?

Pues sí porque veo que mucha gente quiere seguir escuchándome y voy a aprovechar la oportunidad. Tengo un montón de canciones escritas que estoy deseando compartir, así que me voy a poner las pilas y en nada sacaré el tercer sencillo. Ayer presenté mi nuevo single, llamado La ventana abierta, en el evento que organizó Prime Video en el Auditorio de la Cartuja para ver la Gala 1. Estuvimos allí Edu y yo.

Se va a Madrid. ¿Cuáles son sus proyectos musicales?

Me voy precisamente para grabar esta canción y poder dejarla ya producida para poder lanzarla. Además posiblemente me pondré a trabajar en otros temas porque ya tengo algunos avanzados en la grabación y producción y me gustaría sacarlos también pronto.

¿Terminará la carrera?

Por suerte seguí yendo a clase durante este mes y medio posterior a la fase 3. Seguramente no me dará tiempo a coger el ritmo de mis compañeros porque estamos en cuarto y ya hay una carga de trabajo muy grande, pero sigo manteniendo el contacto y he entregado los trabajos que pude. Entonces sí, voy a terminar la carrera porque nunca se sabe las vueltas que da la vida. Pero mi plan es acabarla a la vez que estoy centrada en la música, por lo que a lo mejor necesito más tiempo para terminarla... iré viendo que pasa. Aprovecho para agradecer a la Universidad todas las facilidades y el apoyo que me están dando.

¿Puede presentarse de nuevo a OT?

Creo que no. De hecho hice hace poco un directo en Instagram y me lo preguntaron mucho. Creo que si llegas a la gala 0 no puedes participar. De todas formas algunas personas me decían por redes que Xuso Jones, que presenta una parte del programa, dijo que sí podríamos presentarnos.

Y si puede, ¿lo hará?

Es demasiado pronto para contestar esta pregunta. Yo voy a intentar trabajar lo máximo por fuera y desarrollar mi proyecto. Ya he vivido bastante la experiencia, aunque me ha faltado lo mejor; la formación y las giras. Con todo, voy a apostar por mi proyecto y ojalá me vaya bien.