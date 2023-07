Los santiagueses que se activan por la mañana haciendo deporte en el Multiusos Fontes do Sar se encontraron ayer a su llegada con una larga cola de jóvenes, en concreto 656, que daba la vuelta al edificio. ¿El motivo? Esperaban ansiosos que el reloj diese las diez y se inagurase el casting de Operación Triunfo (OT). Y es que Santiago ha sido la ciudad gallega escogida para celebrar las pruebas del famoso concurso que arrancaba en España en 2001 despertando un auténtico fenómeno fan. David Bisbal, Bustamante, Rosa o Chenoa (esta última será la presentadora de OT 2023) entraban en el programa siendo unos jóvenes ilusionados con trabajar en la música, muchos de ellos sin experiencia previa, y salían convertidos en auténticos ídolos. Familias enteras se congregaban ante la televisión para ver las galas y no dudaban en invertir unos céntimos en enviar un sms para salvar a sus favoritos.

Muchos años han pasado desde entonces y a lo largo de este tiempo se han hecho nuevas ediciones, con más o menos éxito, aunque nunca tan memorables como la original. Este 2023 el talent show regresa después de tres años de ausencia con la intención de volver a ilusionar a jóvenes y seguidores. Así lo explicaba Noemí Galera, la directora de la Academia, que ofreció unas palabra ayer en el Multiusos compostelano antes de que empezasen las audiciones. “Estamos flipando con las ganas que tiene la gente de presentarse al programa. Recuperamos otra vez la ilusión de los primeros arranques del 2001 o del 2017, y estamos muy contentos con el nivel, bastante sorprendidos”. Respecto a si esperan un concursante gallego, la directora de la Academia dejó claro que sí. “Galicia ha dado grandes voces como Cepeda, Miriam, Roi, Eva, Sabela... Siempre hemos tenido gallegos en las últimas ediciones, de hecho en 2017 hubo tres. Esperamos encontrar alguna voz estupenda aquí, y seguro que lo vamos a conseguir”, sentenció Noemí.

Operación Triunfo se estrenará este año en Amazon Prime Video. “El hecho de que nos vayan a ver al mismo tiempo en 30 países de sudamérica y en España da un poco de vértigo, pero creo que es una decisión muy acertada”, consideró. Por cierto que se mostró tajante al afirmar que “nosotros no buscamos, encontramos. Las personas que se presenten y nos gusten tienen la puerta abierta de OT. No buscamos nada en concreto. Es un casting para todo el mundo y entre los que se presenten intentaremos escoger lo mejor. La emoción es lo que queremos, es uno de los principales ingredientes de Operación Triunfo”, señaló Noemí.

Este año han vuelto los llamados OT Covers. Consiste en grabar un cover de 45 segundos como máximo y subirlo a TikTok o a Instagram para ser valorado por el jurado. Los seleccionados consiguen el ‘pase prime’, lo que implica saltarse la cola. En total, según indicó Noemí Galera, hubo un total de 30.000 OT Covers. “Esto indica que la gente que quiere dedicarse a esto está en las redes, que siempre son una manera de darse a conocer”, zanjó.

Tras el discurso de la directora de la Academia se inauguraban las pruebas. Cada participante tuvo 20 segundos para cantar a capella y los afortunados iban recibiendo la ya conocida pegatina. La espera se hacía eterna y muchos estaban deseando cantar para quitarse los nervios y, todo hay que decirlo, para librarse del sofocante calor que muchos intentaban repeler con paraguas o abanicos. Lina de Vigo, Aldara de Rianxo, Lucas de Santiago, y André de Ourense, han sido los cuatro primeros en conseguir la codiciada pegatina, y todos ellos se presentaban con ‘pase prime’.

La música ya forma parte del día a día de todos ellos: “Me he formado como vocalista de jazz y actualmente estoy dando clases de técnica vocal”, indicó Lina, quien confesaba que “no esperaba emocionarme tanto cuando me dieron la pegatina, incluso se me saltaron las lágrimas”. Lina, la primera pegatina de Santiago (número 3.000), ha sido una de las elegidas para la tercera fase.

Aldara confesó que “al principio cantaba en la ducha, aunque ahora también hago conciertillos con un amigo que se presenta”. La rianxeira aseguró que se levantó por la mañana sin preparar la segunda fase y “que sea lo que Dios quiera”. A pesar de que empezó el día con la voz algo tocada está contenta con el logro porque considera que “lo hice bastante bien”. Además Noemí no se lo puso nada fácil: “Me hizo cantar cinco canciones”. También ha sido una de las 7 elegidas para ir a la tercera fase en Barcelona.

Lucas, el santiagués del grupo, aseguró que traía cero expectativas y su intención era “pasalo ben”. Él fue protagonista de una de las anécdotas del día, pues a pesar de haberse hecho con el ‘pase prime’ casi no llega a las audiciones. “Tiña alarmas para as 07.30 horas, para as 08.00... para todas as horas e despertei ás 08.50 porque me chamou a miña amiga Carmen por teléfono”, contó divertido. Los temas que escogió el compostelano y que le dieron la famosa pegatina fueron Perdóname de Pablo Alborán, 1+1, de Beyoncé, Catalina, de Rosalía, “e cando me pediron a cuarta esquecinme do que ía cantar e optei por Slipping Through My Fingers de Ava”.

André, por su parte, contaba que terminó Bachillerato y va a estudiar interpretación en Vigo. “Pero me ha surgido esto y de momento parece que va bien”, añadió.

A pesar de la abundancia de gallegos, en la cola también se podían ver aspirantes que procedían de otras comunidades. Es el caso de Emma, que llegó desde Madrid. “Mis abuelos viven aquí y ahora estoy en su casa. Estoy terminando el grado medio de chelo en el conservatorio y creo que soy bastante versátil”.

Ahora sí, se acabó el #OTSantiago 🔥 De 50 aspirantes han pasado 7 a la siguiente fase y 2 de ellos han sido #PasePrime ✨ Próxima parada: BILBAO (12 de julio) #OTCasting2023



GRACIAS A TODOS 💙🎤 @NoemiGaleraN @mamenmarquezvoz @ManuGuix @pablolluch_ pic.twitter.com/phuJiay3BY — Operación Triunfo (@OT_Oficial) July 10, 2023

En esta primera fase fueron escogidos 50. Por la tarde tenía lugar, ya a puerta cerrada, la segunda, en la que la criba fue mucho mayor. La superaron siete personas, todas ellas chicas, que ahora serán examinadas en una tercera fase en Barcelona. Seguro que este 2023 otro cantante de la ‘terriña’ ocupará su merecido lugar en el talent show.