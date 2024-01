Los Reyes Magos, definidos en la Biblia como “sabios de Oriente”, no se quedaron indiferentes ante las novedades literarias que hubo durante todo el año 2023, cargado de premios literarios a autores gallegos y grandes historias. Y es que, a pesar de que algunos piensan que regalar un libro puede ser anticuado es algo que se sigue haciendo. Según señala Cielo Fernández, presidenta de la Federación de Librarías de Galicia, “a venda foi bastante equivalente. Non aumentou, pero aguantou bastante ben. Estos días de Reis son de moita venda porque é un momento no que se regalan moitos libros, xa que os regalos máis fortes ou grandes tenden a regalarse o día de Nadal”.

Además, asegura que continúa habiendo preferencia por la novela como género literario. “Eso sempre”, dice Cielo Fernández. Sin embargo, “nós como librerías independentes que somos si que notamos moita variedade nas vendas dependendo das recomendacións de cada librería”. Además, detectan una constante que viene marcándose desde hace un tiempo: “A novela gráfica aumenta as vendas xunto co cómic en xeral, tanto infantil como de adultos. Tamén os libros de non ficción van aumentando a súa popularidade”.

Los más demandados

En El Corte Inglés tienen clara la lista de libros más vendidos estas fechas, entre los que se encuentran los marcados como bestsellers. Entre ellos están el Premio Planeta 2023: Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega, junto con el finalista, La sangre del padre, de Alfonso Goizueta. Aun así, continúan destacando autores consolidados como Arturo Pérez Reverte con El problema final; Santiago Posteguillo con Maldita Roma y Roma soy yo; Juan Gómez-Jurado con Todo Vuelve; Megan Maxwell con ¿Tú lo harías?; Rebeca Yarros con Alas de sangre, y Carmen Mola con Inferno.

En cuanto a la literatura gallega también están destacando libros premiados como Ninguén contará a verdade, de Pedro Feijoo, Premio Xerais 2023. Por otro lado, el Premio Nacional de Poesía: Materia, de Yolanda Castaño, y el Premio Nacional de Literatura Dramática 2023: As alumnas, de Paula Carballeira.

Entre los jóvenes siguen sobresaliendo autores como J.K. Rowling, Susanne Collins, Elisabeth Clapés, Rebeca Stones o Joana Marcus, esta última con varios títulos: Luces de febrero, Antes de diciembre, Después de diciembre o Trece meses. En gallego se regala Morto de fame, de Hematocrítico, recientemente fallecido; A que sabe a lúa y Cando Martiño tivo ganas de mexar na Noite de Reis, ambos de Kalandraka, y O peido máis grande do mundo y Colección Mortiña, de Hércules Edicións.

Además, según señala Fuencisla Cid, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Galicia y Asturias, gracias a las recomendaciones, estos días se están llevando Las despedidas, de Jacobo Bergareche; Retrato de casada, de Magie O’Farrell, ambas editadas en Asteroide, y O pacto da auga, de Abraham Berghese, publicado en Salamandra.

Libros desde cada ciudad

Cada vez está más de moda regalar experiencias, momentos para recordar o viajes a otros lugares. Los libros son ese pequeño regalo capaz de entrar dentro de una caja que permiten condensar todas esas peticiones en un conjunto de hojas donde aparecen tatuadas las mejores historias.

Viajar por medio de los libros es obligatorio, y es por eso que desde una libraría de cada una de las 7 grandes ciudades gallegas recomiendan estas joyas para tener presentes como regalo de última hora en el Día de Reyes. Para empezar, desde Couceiro (Santiago), señalan tres obras que son un acierto: Ninguén contará a verdade, de Pedro Feijoo; Enxertos, de Dores Tembrás, y, para los pequeños de la casa, Pícache a curiosidade?, de María Canosa, y R.O. Ledesma o O gran circo das palabras, de Eva Mejuto y Fernando Martín.

Sin embargo, una de las recomendaciones ha sido definida como “unha pequena xoia” por el librero Pablo Couceiro: la edición de Editorial Citania de Figurando recuerdos de Luis Seoane. Y es que entre sus estanterías tienen libros de una tirada de únicamente 45 ejemplares firmados por el autor y acompañados de un dibujo con dedicatoria original. Es decir, un regalo personal, único e irrepetible para esos amantes de la lectura que pueden resultar un poco más difíciles de sorprender.

Por otro lado, desde la librería Tanco (Ourense) consideran que es un acierto regalar el ensayo Homo viator, de Pepe Pérez-Muelas. En esta obra se recoge la historia del ser humano, quien “se hizo viajero para sobrevivir”. Un ensayo donde se cuenta y narra cómo, en momentos en los que ni siquiera los mapas representaban la realidad de la geografía, hubo quienes se echaron sus pocas pertenencias a la espalda para ir más allá de donde alcanzaban sus limitados ojos.

Además, también recomiendan otras historias como Lecciones de química, de Bonnie Garmus, que es el declarado como mejor libro del año según The Guardian, The Times, The Sunday Times, Times Literary Supplement, Oprah Daily, Newsweek, Mail on Sunday, The New York Times¸ The Washington Post y NPR. Por otro lado, El ancho mundo, de Pierre Lemaitre, una novela que narra las aventuras de la familia Pelleiter “una familia propietaria de una fábrica de jabones en Beirut, ciudad bajo influencia francesa, con la Guerra de Indochina y el París de la posguerra y la reconstrucción como telón de fondo”.

En librería Paz (Pontevedra), muestran su indecisión para recomendar un libro: “¿Solo uno?”. Y es que allí están triunfando obras como Retratos de vodas, partos e funerais, de Silvia Penas Estévez. Este poemario recoge instantáneas hechas por medio de palabras en las que se plasma cómo es “asomarse a un retrato como quen busca na profundidade do espello esa outra que unha vez foi, será ou está sendo”.

En esta librería también hacen una importante selección de comics a los que dejar un hueco debajo del árbol: El lirio blanco de Astérix y Obélix, el nuevo y recién salido cómic de estos amados personajes dirigido a los nostálgicos de sus aventuras y a todos aquellos que aún están a tiempo para conocerlos y disfrutarlos. Por otro lado, dentro de los comics, también recomiendan El cielo en la cabeza, de Antonio Altarriba, Sergio García y Lola Moral, una historia más cruda que refleja las vivencias de Nivek, quien acaba de emprender un gran viaje después de sobrevivir al derrumbe de la mina de coltán donde trabajaba.

Desde Central Librera (Ferrol), Alberto Justo también destaca la obra de Pedro Feijoo, acompañada por dos nuevas recomendaciones. Una de ellas es Hábitos atómicos, de James Clear, editado por Diana Editorial, que recoge consejos de este experto en hábitos para conseguir un cambio en nuestras vidas: “Un cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones”. Por otro lado, recomienda uno de los libros más vendidos en Santiago: Mirafiori de Manuel Jabois, una novela de ficción que parte de la siguiente pregunta: “¿Qué harías si la mujer de la que estás enamorado te confía que ve fantasmas?”.

En A Tobeira de Oza (A Coruña) optan por algo diferente: “A nosa recomendación é un libro de historia local, Basilisa Álvarez. A Corales, unha mapola nas Atochas”. Esta obra trata de recomponer la figura biográfica de Basilisa Álvarez, una vecina del barrio das Atochas que participó en las redes de resistencia después del golpe de Estado del 36. “A súa biografía é apaixoante, dende a súa chegada á cidade, moi noviña, onde tivo que exercer a prostitución para gañarse a vida. Nos anos 20 entraría a formar parte do sindicalismo portuario, e a participar no vizoso movemento obreiro da cidade. Despois do golpe de Estado sería perseguida e encarcerada, tras fuxir da policía en máis dunha ocasión, e mesmo finxir a súa morte por suposto afogamento nos Pelamios”, relatan.

En la librería Espazo Lector Nobel (Vigo) destacan otros libros, entre los que está La armadura de la luz, de Ken Follet, quinta entrega de la saga Los pilares de la tierra. Para los y las adolescentes recomiendan Caracola, de Reca Stones, la historia de una joven periodista que sale a cazar una gran historia, y para los pequeños tienen Amanda Black, el camino del ninja, de Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes. Además, también añaden un libro que no solo trae aventuras imaginarias, sino que están pensadas para llevar al plano terrenal y a la mesa: Cocina de 10 con Karlos Arguiñano.

La librería Biblos (Lugo) recomienda la obra de una autora lucense, Alba Carballal, quien escribió el último año Bailaréis sobre mi tumba, una historia ambientada en la Galicia abatida por el Prestige. Por otro lado, para los jóvenes tienen “una novedad de ciencia ficción”: Alas de sangre, de Rebecca Yarros, y primer libro de la saga Empíreo.

Cada librería, dependiendo de la zona y el público al que se dirigen, tiene unas u otras recomendaciones. A pesar de ello, son muchas las que coinciden en que la obra de Pedro Feijoo, Ninguén contará a verdade, es un buen regalo exprés para estas fechas. Aun así, esto nos obliga a recordar las palabras de Cielo Fernández, presidenta de la Federación de Librarías de Galicia: “Nós si que notamos moita variedade nas vendas dependendo das recomendacións de cada librería”, lo que demuestra que todos estos libreros tienen un gran poder e influencia sobre las lecturas que terminan en las manos de aquellos que se autorregalan y los que regalan a otros una de estas aventuras encuadernadas.