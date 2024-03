‘O Corno’ e ‘Matria’, arrasan como grandes vencedoras dos Premios Mestre Mateo

As longametraxes O Corno e Matria erixíronse como grandes vencedoras nos Premios Mestre Mateo entregados onte no transcurso dunha gala celebrada no Coliseum da Coruña, que marca o gran momento do audiovisual galego. Ambas películas, sumadas á serie Rapa, partían como favoritas acaparando un total de 42 categorías.

O filme de Jaione Camborda, O corno, foi a obra máis premiada da noite ao facerse con sete galardóns: Mellor dirección de arte (Melania Freire), Mellor maquillaxe e perruquería (Bárbara Brouke, Lorena Clavo e Silvia Neira); Mellor son (Sérgio Silva e David Machado); Mellor vestiario (Uxía Vaello) e Mellor longametraxe. Ademais, a directora alzouse cos premios a Mellor dirección e Mellor guión.

Non obstante, Matria quedou pouco por detrás. O equipo desta longametraxe recolleu un total de cinco premios: Mellor dirección de fotografía (Lucía C. Pan) e dirección de produción (Nati Juncal) e fixo pleno nas categorías de interpretación nas que era finalista, con recoñecementos para María Vázquez como Mellor interpretación feminina protagonista; Susana Sampedro como Mellor interpretación feminina de reparto e Santi Prego como Mellor interpretación masculina de reparto.

A serie Rapa foi votada polas académicas e académicos como Mellor serie de TV e tamén gañou os premios a Mellor montaxe (Gaspar Broullón, Julia Juanatey, Lucía Iglesias) e Mellor música orixinal (Xavi Font). En canto á ficción seriada, A arte de ser mal pai da produtora Miraveo obtivo o Premio á Mellor serie web.

A entrega de premios foi presentada por Lidia Veiga e Miguel Canalejo, que estiveron acompañados no escenario por Fillas de Cassandra, encargadas de poñer música ao evento coa colaboración de Mondra e os peliqueiros de Laza.

Tamar Novas por segundo ano consecutivo

O actor compostelán Tamar Novas subiu por segundo ano consecutivo para recoller o premio a Mellor interpretación masculina protagonista polo seu papel en Salta. Tamén estivo na mesma tesitura a actriz coruñesa Lucía Veiga, quen nesta ocasión foi recoñecida como Mellor comunicadora grazas ao seu traballo en “Malicia Noticias”.

O listado de profesionais galardoados durante estes premios complétase cos nomes de Alba Prol, Raúl García e Jairo Iglesias na categoría de Mellor Realización polo seu traballo en O Gran Camiño. Grandes Rutas a Pé do Mundo.

Saliéntase a gran presenza feminina que houbo nestes premios, con profesionais galardoadas en case todas as categorías, exceptuando a de Mellor son e Mellor música orixinal.

Unha mirada cara o pasado

O sentimento de nostalxia foi un dos grandes protagonistas no espectáculo dirixido por Noemí Rodríguez, que comezou cun dos eslógans máis lembrados do Xabarín Club: “Hai alguén aí? Si?, Non?, Si?”.

Ademais, Xosé Ramón Gayoso tamén tivo o seu emotivo momento ao entregarlle o Premio de Honra Fernando Rey a Eva Veiga. Desta forma coroaron a gala dos Mestre Mateo: 39 anos despois reuniron aos dous presentadores que formaron parte da súa primeira emisión a Televisión de Galicia o 25 de xullo de 1985.

Outros galardóns

Os espazos en branco impúxose na categoría de Mellor documental. Mentres que, pola súa banda, Cos pes na terra acadou o premio a Mellor programa.O videoclip de C. Tangana para o R.C Celta de Vigo con Oliveira dos cen anos venceu dentro da súa categoría e Chama a miña neta foi premiado como Mellor anuncio publicitario.