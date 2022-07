El profeta ha hablado

Dicen que todo lo bueno se acaba, que llega a su fin, que “finito”, que catapum-chis-pum... y lamentablemente, de igual forma, ya le va tocando el turno a ésta, mi columna de nutrición y salud que con tanto cariño y esmero he rubricado desde el verano de 2012... ¡una década enterita con usted! Efectiviwonder: a lo largo de estas 10 castañas he publicado, interrumpidamente todos los domingos y fiestas de guardar, un total de 520 artículos sólo en esta casa, ya que también he colaborado paralelamente en otros medios y en distintos formatos. Por supuesto, se ha intentado siempre que las temáticas fueran lo más variadas y didácticas posibles, tocando muy variopintos temas relacionados con la nutrición, ejercicio, salud... incluso me he permitido la licencia (por no decir el lujo) cuando la ocasión la pintaban calva de tocar asuntillos –ejem- muy distintos a las ciencias de la salud... ¡y no vea como he disfrutado, leyéndome a mí mismo-mismamente!

Para un servidor ha sido un honor, una gesta, una pasión y un logro personal (todo bien mezcladito con hielo frappé) el haber podido arrancar alguna que otra sonrisa entre los lectores a la vez que, ¡por supuesto! se dejaba caer alguna cosilla novedosa... ¿y saben qué? Objetivo cumplido o, al menos, eso es lo que me cuentan los seguidores.

Más he de confesar que, ahora, transcurridos estos largos años con todo lo que eso conlleva (el enclaustramiento por Covid; la guerra; la inflación) pues pareciese que es ahora, reitero, que un servidor acusa una cierta fatiga generalizada pero sobre todo a nivel creativo-intelectual; y es por ello que tras reflexionar y consultar con el oráculo de Delfos durante 7 laaargas lunas fuera de España (en un país muy-muy lejano) pues ha sido entonces que el abajo firmante lo ha podido ver meridianamente claro: ha llegado el momento de echar el freno... Ñi-ñiiiecckkkkk!!!... quieto-parao.

¡Voto a brios! ¿Significa esto que el gurú pone ahora, el broche de oro a su cursus honorum? No, no, al menos de una forma categórica; tan solo hablamos de un parón temporal, un lapsus en tan meteórica carrera aunque, eso sí, de tiempo indeterminado. Ni voy a dar fecha ni voy a forzar una vuelta repentina -o precipitada- por un sencillo motivo: el gurú siempre ha buscado la excelencia en lo que hace, porque sino, ¡no lo hace! Eso lo aprendí de mi padre, el docto y excelso Profesor Carro, cuyos pasos he intentado emular como mejor he sabido pues él mismo era un ejemplo andante en lo que ha escribir se refiere, pues el buen doctor siempre ha sido un escritor in-fa-ti-ga-ble y un colaborador del más primerísimo nivel: de hecho fue él, en su día, el que me animó a escribir para esta casa.

Por tales motivos, y descendiendo como desciendo de tan ilustre abolengo, el mero hecho de pensar en hacer artículos mediocres (debido a la fatiga o al desdén) estilo “corta-pega”, me repugna, me da asco... que digo asco, ¡me da arcadas! Noooo, no se dirá de mí semejante cobardía. Los monográficos del menda-lerenda siempre han sido de factura propia, de cátedra propia, de carácter propio... ¡y basados en la nutrición fisiológica es decir aquella que, consumida en tiempo y forma, le sienta al cuerpecillo humano cual guante de cirujano –ñi-ñieeeeckkkk.... ¡Paf!

Fuere como fuese, lo último que desearía el autor sería que mis enseñanzas cayesen en el olvido, o que alguien se quede “colgado” por adherirse a mi columna dominical a última hora; es por ello que lo he dispuesto todo, antes de mi marcha, regalándoos un final apoteósico digno de un semidiós, a través de mi segundo libro “Nutrición Fisiológica contra los 7 grandes males”, que todavía está calentito del horno, mi obra magna de todos los tiempos-forever, mi desiderátum, mi novena sinfonía. He puesto toda la carne en el asador y por eso les digo a ustedes sin ambages: no dejen pasar esta oportunidad de iniciar una nueva etapa en sus vidas, amiguitos: les hablo de una vida sin inflamación, sin acidosis, sin disbiosis y sin edema; una vida sin hipoglucemia reactiva (prediabetes), sin oxidación y sin disfunción mitocondrial (fatiga extrema)... “la pera limonera”, sabe usted.

Piénselo: todos los secretos del gurú -fraguados a lo largo de toda una década- concentrados y detallados en un práctico manual de bolsillo que no dejará indiferente a nadie, y en el que a partir de ahora mismo un servidor –aunque operando en las sombras- va a volcar tooodas sus energías para intentar promocionarlo a nivel peninsular ya que es su gran asignatura pendiente. Porque a diferencia de mi primer trabajo, que era una cuidada selección de los 67 mejores artículos publicados hasta la fecha, mi segunda obra es más un auténtico tratado de nutrición fisiológica –término acuñado por el autor- en base a sus experiencias propias y conocimientos personales. Este trabajo, pues, no es tanto un libro como un “botiquín de primeros auxilios” que todo quisqui debería tener en casa como manual de salud de referencia... ¡casi-casi para colocar al lado de las tiritas, oiga! – ¡Pin!

Por si fuera poco, todo aquél que se atreva a seguir la senda fisiológica no sólo logrará apartarse de la inflamación, la oxidación y la acidosis metabólica sino que, paralelamente, ¡¡¡adelgazará y retornará a su peso idóneo!!! Y eso acontece porque el cuerpo, cuando está enfermito, engorda y retiene líquidos (edema)... ¡y al contrario!, cuando vuelve a recuperar el equilibrio metabólico a través de la nutrición fisiológica ¡¡¡el tipito reaparece y te sientes divino/a de la muerte!!! ¡Ja! Pero para que todo eso ocurra... primero hay que aplicarse el cuento, claro está, y entender bien-bien el concepto fisiológico. Se tenía que decir, y se dijo.

Mis agradecimientos expresos a todo el equipo profesional de El Correo Gallego, con el que he mantenido una estrecha relación a lo largo de diez años, convertida ya en profunda amistad para toda la vida.

Y en cuanto a ti –tok-tok- querido lector o lectora, que me has animado a seguir escribiendo en tiempos difíciles; que me has alegrado el día con tus amables comentarios, correos o whatsapps; por tus constructivas sugerencias o simplemente por tu bonita sonrisa, ¡muchas gracias por todo y hasta vernos pronto, colega!