Que levante la mano quien no tenga papel de horno en la cocina. Los pocos que no lo tengan se apresurarán a comprarlo después de leer este artículo. La versatilidad del papel de horno es realmente asombrosa. Su uso principal es en la cocina, pero ¿cómo puede hacernos la vida más fácil en las demás estancias de la casa? La característica principal es sin duda la propiedad antiadherente que permite cocinar de forma sana y fácil. El papel hace que los alimentos no se peguen a las sartenes, evitando así el uso de aceite, mantequilla y otras grasas.